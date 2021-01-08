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全台還要冷5天！中部以北明冰封6度 下周又兩波冷空氣

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
陽明山今天下雪，吸引數百民眾上山賞雪。小朋友丟雪球，開心極了。記者蘇健忠／攝影
陽明山今天下雪，吸引數百民眾上山賞雪。小朋友丟雪球，開心極了。記者蘇健忠／攝影

新年首波寒流持續發威，今天共十個測站打破今年入冬以來最低溫。中央氣象局說，明天清晨仍是最冷時間，中部以北低溫下探6度。下周日僅微幅回溫，下周一又迎新一波強烈大陸冷氣團甚至寒流，全台將一路冷五天。

氣象局說，本島平地測站共有10個破入冬新低溫紀錄，包含蘇澳、淡水、板橋、台北、桃園新屋、新竹、台中、嘉義、台南、高雄等，比前一波寒流溫都還要低，台北只有7.3度。明天清晨前都是這波寒流最冷時候，各地還有望破今年入冬新低溫。

氣象局說，明天清晨中部以北6到8度，其他地區南台灣、花東10度左右，明天水氣減少轉為乾冷，只有東半部、大台北東側近山區有降雨，西半部轉為多雲到晴，桃竹苗也有陽光露臉機會。

氣象局說，明天白天高溫北台灣10到11度，還是很冷，中南部15到17度，真正寒流減弱是下周日，北部白天高溫有機會15度，中南部有機會18到20度，但早晚還是要留意10度低溫。

氣象局說，下周日白天微幅、短暫回溫，全台到下周三前都算很冷，要做好保暖。下周一到下周三輕晨是下波寒流或是強烈大陸冷氣團影響期間，下周一剛下來是濕冷環境，北部、東半部有局部降雨，下周二後轉乾冷。

氣象局說，這波冷空氣最強是在下周二清晨，中部以北9到10度，其他地區南部或花東10到12度，冷但沒有這波冷，因為比較乾，下周三輕晨有輻射冷卻，注意低溫，下周四、五則日夜溫差大，不過周三溫度就會明顯回升。下周末預計還有一波冷空氣，只是強度還不確定，可能是東北季風或是冷氣團。

氣象局說，下周日晚間水氣又增多，下半天到下周一降雨情形多，其他時間不明顯。下周日晚到下周一整天有機會下雪，北台灣2000公尺以上山區，中部3000公尺以上高山有機會下雪。

氣象局 低溫 寒流

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