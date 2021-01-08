每天想到運動心就好累？ 減重達人：「這些家事」也是動

蛋白質是人體必備營養，攝取過度或攝取不足都可能造成營養失衡，但如何讓吃下去的蛋白質能被有效利用，又可以幫助保持身材，就是要靠「動起來」，但想到運動就讓人心累嗎？

達人提醒：日常的一舉一動都是輔助，每天隨時都可健身！

雖然提過很多遍，但在此還是要再提一次，那就是只攝取蛋白質是無法成功減重的！

因為只要蛋白質沒當成燃料消耗，也沒轉換成肌肉，基礎代謝就無法提升。

聽到「轉換成肌肉」這幾個字，有些人可能會以為得運動得半死，然後就想放棄。

不過大家如果知道平日的一舉一動都是能幫助我們增加肌肉的運動的話，恐怕對運動這件事會改觀吧。

不管站著、坐著或走路，我們都會用到「抗重力肌」。這代表只要姿勢正確，這些動作都是很棒的重訓！

由此可知，上班的時候，從家裡走到車站，將包包放到電車上面的置物架，抓著吊環，打掃家裡、曬衣服、刷浴缸，每天這些看似平凡無奇的動作，其實都是能增加肌肉的運動。

唯一要注意的是，漫不經心地做這些事，是無法增加肌肉的。要想透過這些動作增加肌肉，就必須保持每個動作的姿勢都正確。

【保持正確姿勢的訓練】

接著為大家說明何謂正確姿勢。

當我們胖得肚子凸出來，重心很容易前傾。這時候需要讓骨盤立起來，然後稍微縮小腹以及下巴；坐在椅子上的時候，也要想像有人把我們的頭垂直往天花板拉。

如果想知道自己的站姿是否正確，可試著先把肩胛骨往內縮，接著將背靠在牆壁上，然後讓後腦杓與腳後跟也靠牆壁上，最後再放鬆肩膀，就是最自然的站姿。

只要注意姿勢是否正確，那麼不管做什麼動作，都是很棒的肌力訓練。

此外，如果真的很想變瘦的話，可在吃完飯之後立刻洗碗，或是作一些需要全身一起動的打掃工作，例如擦擦窗戶或地板，行有餘力的話，可每天倒垃圾或洗衣服。衣服洗好後，就立刻曬乾與折好，一口氣完成整個流程。

只要注意保持姿勢正確，慢慢地肌肉就會增加，身體也會隨之轉換成易瘦體質。

此外，正確的姿勢能讓呼吸更加順暢，血液循環也會跟著變好，基礎代謝也會因此提升，而且血液循環變好後，就更容易讓老舊廢物從體內排出，也比較不容易疲倦，而且還能改善慢性的肩膀僵硬與腰痛。變瘦之後，生活會因此更有規律、更有朝氣，也會變得更加開心。

【保持正確姿勢】

1・下巴向後縮

2・肩膀放鬆

3・肩胛骨內縮

4・肚子用力收起

【能得到效果的家事類型】

1・擦窗戶

2・洗碗

3・擦地板

4・倒垃圾

5・洗衣服＆曬衣服

【好處】

1・日常生活中的一舉一動都是很棒的重訓

2・只要姿勢正確，一舉一動都能提升肌耐力

3・日常生活中的一舉一動都能打造適度的肌肉

4・時時保持姿勢正確，能讓生活變得規律，也能變得更加健康！

作者介紹：土田隆，橫濱土田醫療診所院長。主要著作與監修書籍包含《2週間で体重10%減！おかゆダイエット》（Magazine House）、《肥満治療の名医が考案たった２週間で内臓脂肪がおちる高野豆腐ダイエット》（ASCOM）、《眠れなくなるほど面白い図解体脂肪の話》（日本文藝社）等。

備註：本文為醫師作者個人運動經驗分享，僅供參考，請斟酌自身情況進行，如有病症需洽各醫院諮詢就醫。