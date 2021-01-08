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北流音樂策展工作坊、講座 即起開放報名

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導

北流開策展課了！台北流行音樂中心的「北流文化館」預計今年開館，為台灣首座以流行音樂為主題的展覽場域，為培育更多人才，將於22日至25日舉辦「策一場不只是音樂的展覽」北流音樂策展工作坊/講座，邀請流行音樂產業、藝術策展產業跨領域專家講師群，與學員一起進行跨界策展實驗。

北流指出，本活動共舉辦8場工作坊、2場對談講座，邀請來自展覽、科技藝術、流行音樂、法律、社會學等不同背景的跨界專家擔任講者，不只講師分享經驗，學員也能透過分組實作，從數首貼近個人經驗的流行歌曲，經過議題設定、主題目標、內容規劃等策展過程，產出完整的流行音樂策展提案。

工作坊分成兩個部分，包括拆解策展骨幹、注入音樂靈魂，將帶領學員從單一主題實踐一場成功的展覽，再透過流行音樂歷史脈絡、法律知識、社會文化議題的思辨，拆解國內外展覽案例，最終策畫出一場不只是音樂的展覽。

此外，本活動也將舉辦兩場對談講座「哈囉，北流文化館」「台灣流行音樂的策展潛力點」，從社會、產業、科技等脈絡討論，台灣流行音樂策展未來的發展藍圖。

北流表示，北流文化館除設有常設展，未來也計畫舉辦流行音樂相關特展，希望透過展覽，觸動觀眾與台灣流行音樂文化連結的契機。

有興趣參與工作坊、講座的民眾可透過網路報名，詳情可上報名網站查詢，工作坊報名網頁講座報名網頁

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