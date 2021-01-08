中藥調劑權歸誰管 中醫界籲藥師也該中西有別

健保署日前預告僅中醫醫療院所可領中藥調劑費，因藥師團體反彈而緊急喊卡。中醫師團體今天首度表態，強調若要落實醫藥分業，藥師也該分中藥師或西藥師，而非一人通包。

衛生福利部中央健康保險署近日預告「健保特約藥局不得申報中藥費及藥品調劑費」，限定中醫醫院、中醫診所及西醫附設中醫部門才能申報中藥調劑費，將社區藥局排除在外，掀起藥師界不滿，7000多名藥師連署抗議。

實際上，根據「藥事法」規定，具一定資格及設備的藥師及藥局可調劑中藥處方，但健保開辦初期幾乎沒有符合資格的社區藥局，且至今少有中藥處方箋會釋出，因此始終沒有給付調劑費用。

藥師公會全聯會理事長黃金舜說，全台持有藥師執照者約有10萬多人，其中3萬人可執行中藥調劑業務，6000多家健保藥局中，經衛生主管機關登錄可調劑中藥的也有4000家左右，認為衛福部應推動醫藥分業，由中醫師開立中醫處方箋，並由藥師調劑、把關。

稍晚，健保署宣布考量藥師團體對於此次條文修正提出許多建議，將持續溝通凝聚共識，暫不修正該條文。

中醫師公會全國聯合會今天首度對此事表態，中醫師全聯會發言人陳潮宗表示，國內雖有4000多家藥局的藥師可調劑中藥，但依法中藥、西藥須有獨立調劑室、調劑設備，社區藥局符合者微乎其微；目前雖有3、4萬名藥師具調劑中藥資格，但實際上只有大約180人在中醫醫療院所執業。

中醫師公會全國聯合會秘書長蔡三郎也強調，科學中藥光是領有藥證的就多達1萬種，而且中藥跟西藥不同，同樣是十全大補湯，不同廠牌配方都不同，「更別說中藥還有水藥、丸散膏丹，社區藥局有辦法開嗎？」

陳潮宗說，中醫界完全認同醫藥分業精神，但中藥、西藥各有專業，藥師也該擇一執業、中西有別，畢竟藥師雖然修過中藥學分，但中藥並不是只有科學中藥，盼藥師不要再阻擋推動「中藥師」教考訓用，讓中藥局、西藥局各自負責其調劑專業。