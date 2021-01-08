綠手指必看！紅蔥頭、韭菜、大蒜....自己種隨手摘

不少人空閒時喜歡投入園藝療癒身心，達人分享，在家可以嘗試自種料理中調味用的蔬菜，包括常用的紅蔥頭、韭菜大蒜都可以種，隨手新鮮摘採直上餐桌，方便又有成就感，樂趣多多，靈巧的綠手指一族要看喔！

部分料理中做為調味用的蔬菜，在家就能種植。圖／蘋果屋出版社提供

【容易栽培的辛香蔬菜】

● 什麼是辛香蔬菜？

可以消除魚、肉類的腥味，並透過其香氣帶出豐富滋味的稱做「辛香蔬菜」，其中也包含香草類。然而，芹菜與蔥等有香氣的蔬菜也有許多功效，也被視為「香草」，在料理中做為調味料使用的蔬菜，若能事先在盆栽裡種植，就非常方便取用，接下來就介紹容易栽培的蔬菜吧。

部分料理中做為調味用的蔬菜，在家就能種植。圖／蘋果屋出版社提供

一、紅蔥頭栽培

廣義的分類上，紅蔥頭指的是介於洋蔥與蔥之間的雜種，外觀像蔥一樣，由根部的球根（鱗莖）發育而成。溫暖地區多可以培育而成。

● 栽培方法

1. 8～10月時，球根會分成2～3球，取下表面薄皮，種植時將球根的前端一部分露出土壤。

2. 葉子長到約10公分時，開始進行每週一次適量的施肥。

3. 葉子長到20～30公分時，剪取植株土壤往上4～5公分位置的葉子進行採收。請注意若是從土壤附近剪取採收的話，未來生長的葉子也會長得不好。當新葉再次成長後可進行第2次採收。

4. 想在下個季節繼續種植，就要保存種球。當葉子成長，大約5月時，種球變的肥厚，葉子開始黃化就到了休眠期。拔開植株將土壤弄乾淨放在通風良好的陰涼處晾乾。

二、韭菜

很久以前在中國與日本就開始栽種韭菜。耐寒耐暑，只要發芽，當年就能進行好幾次的採收。

● 栽培方法

1. 在盆栽內準備好蔬菜用的培養土。每年3月時，可在約5公分的間隔挖約1公分深的洞，並在裡面放入3～4顆種子。蓋上土壤，澆上足夠的水，放在溫暖的地方培育。

2. 夏天會長到10公分左右的關係，可以在植株地方施一小搓的肥料。

3. 長到20公分左右時，暫時可進行採收。約一個月左右會再次長出新芽，之後可以在需要的長度採收。採收後也請不要忘記追肥。

三、大蒜

原產於中亞，喜歡涼爽的氣候，稍微不耐熱，特殊的味道稱為「大蒜素」，具有殺菌、抗菌作用。對消除疲勞是非常有用的活力蔬菜。

● 栽培方法

1. 被當作蔬菜在市場販賣的大蒜，因冷藏保存「抑制發芽」，並不適合當作種球。請準備在溫暖地區培育的園藝種球，或是盆栽苗進行栽培。

2. 9月下旬～10月下旬準備較深的花盆，在蔬菜用的培養土裡混入2～3成的成熟堆肥。

3. 解開一串串的種球，分成一片片的蒜瓣，芽朝上埋入5公分左右深度的土壤中種植。

4. 5月下旬～6月下旬從植株根部拔起採收，並且不要重疊的排列風乾，之後吊掛在通風且明亮的陰涼處保管即可。

四、茗荷

茗荷。圖／蘋果屋出版社提供

薑的種類之一，只要種植一次，3～4年間不需多費力即能採收，是非常便利的辛香蔬菜。

● 栽培方法：

1. 準備好苗種（春天會在園藝店販售）與30公分以上深的花盆。並放入培養土。

2. 挖7～8公分深的洞開始種植苗種。請注意芽的部份朝上。因為不喜乾燥的關係，請澆上足夠的水。

3. 新芽從土壤冒出後，請在植株蓋上腐葉土與堆肥，並注意不要太乾燥。

4. 一年先不進行採收，等到葉子茂密，植株也長得充實時，第二年後就能採收更多。

● 監修：小川恭弘，日本園藝人氣講師，現任日本扶桑花協會顧問。1968年出生於東京都千葉縣。東京農業大學畢業。1996年起任職於千葉縣館山市植物園。尤其擅長熱帶植物栽培。2014年擔任NHK「趣味園藝」講師。

【以上摘文選自：《療癒園藝！餐桌の香草植栽全圖鑑》、監修：小川恭弘、翻譯：何冠樺、圖文提供：蘋果屋出版社、整理：記者柯意如】