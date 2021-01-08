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減肥期間能不能吃白飯？型男中醫師曝「這一關鍵」

聯合報 / 文／陳峙嘉（中醫師）
適量澱粉與均衡營養加運動輔助，才是保持身材之道。圖／ingimage 提供
適量澱粉與均衡營養加運動輔助，才是保持身材之道。圖／ingimage 提供

肥胖，是現代醫學認為會直接影響身體狀況的關鍵，對抗肥胖身材也一直都是各個年齡層的熱門議題。坊間流傳不吃白飯就可以瘦？知名型男中醫師陳峙嘉表示，「管住嘴，邁開腿」，每日均衡營養才不會易胖難瘦，維持適當飲食搭配運動，是長期保持身材唯一正解！

減肥能不能吃澱粉？中醫師這麼說

我們就來聊聊現代人在減肥過程中，最容易自我感覺良好，以為自己很認真、做了很多，卻非但瘦不下來，還打造了一個易胖難瘦體質的錯誤觀念，那就是不能吃白飯這件事。

自從人類開始學會耕作之後，澱粉一直都是各民族人種的主食，已經吃了上千年了，直到這幾年，飯、麵突然變成肥胖的根源，問題出在哪裡？近年來有人說：這些碳水化合物吃到肚子裡，從多醣被分解成葡萄糖，從小腸吸收到血液之中，血糖上升之後胰島素就會分泌，把血糖降下來，然後變成肝醣再轉換成脂肪堆積起來。

咦？吃飯會胖沒錯啊！怕說話不夠聳動沒人聽的人，就拿著這個邏輯到處去說，很多人不用膝蓋思考一下就聽進去了，於是就開始一窩蜂不吃白飯，你們捫心自問，你真的是吃白飯才變胖的嗎？

那麼快就把昨天的蛋糕和手搖飲忘記了嗎？所以，白飯到底錯在哪裡？

● 其實，關鍵在菜不是飯

它根本沒錯啊！大家想想，有誰會只吃白飯而不配菜的呢？重點在於菜吃得不夠多，而不是吃了那口白飯才變胖的啊！只要纖維足夠，就可以讓升糖指數降低，也就是說，青菜的量吃得夠，白飯的糖就不會有影響了！同樣的邏輯運用到水果上，現在的水果都很甜，果糖的確會使人變胖，但誰會只吃到果糖啊？除了果糖之外，水果還有很多豐富的營養、維生素、植化素、更重要的是水果的纖維夠多的話，同樣會降低升糖指數，讓血糖穩定上升，給身體慢慢利用，就不會造成負擔了。

飯和菜怎麼搭配呢？一般建議碳水化合物和蔬菜的比例大約是一比二，亦即吃一碗白飯要配兩碗以上的青菜，至於要先吃飯還是先吃菜呢？我認為沒差，除非吃飯和吃菜的時間間隔超過一個小時以上，否則還不是都在胃裡相遇，誰先吃誰後吃就沒什麼差別了。

有些人下班後不吃飯就去運動，更是傻到可以，身體活動最直接的能量來源就是碳水化合物，在饑餓狀態下運動，效率只有三分之一。運動後身體處於極度疲乏狀態，代謝只會降低不會提高，你想想，當你沒有穩定收入又去逛百貨公司周年慶，噴了一大堆錢，平常還敢亂花錢買東西嗎？

所以啊，請記得減肥的真理：「管住嘴，邁開腿，吃飽才有體力減肥！」

備註：本文為中醫師個人之飲食經驗分享，僅供一般日常飲食參考用，如有病症需洽各醫院專科諮詢與就醫。

【以上摘文選自：《女人好養：人氣中醫師寫給你的專屬小寶典》、作者： 陳峙嘉、圖文提供：幸福文化】

書名／《女人好養：人氣中醫師寫給你的專屬小寶典》、作者／陳峙嘉、圖／幸福文化 提供
書名／《女人好養：人氣中醫師寫給你的專屬小寶典》、作者／陳峙嘉、圖／幸福文化 提供

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