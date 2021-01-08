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關島人道包機將來台 中國醫藥大學附醫收治病患

中央社 / 台中8日電

受國際新冠肺炎疫情影響，關島民眾無法出國就醫，華航將於11日出動人道包機載運有醫療需求的關島民眾來台就醫，其中有10多人將接送到中國醫藥大學附設醫院回診或手術治療。

中國醫藥大學附設醫院國際醫療中心執行長周艾齊今天證實，當天確實有多名有醫療需求的關島民眾，搭乘這班人道包機來台，並將轉至中國醫藥大學附設醫院就醫，院方已做好準備，將提供最完善的醫療服務。

周艾齊表示，中國醫大附醫從2016年就透過醫療資源深耕關島，吸引當地有醫療需求的民眾來台就醫，其中一名關島男子Ted因脊椎問題，9年來只能採取90度彎腰姿勢走路，也無法躺平睡覺，經過前後2次到中國醫大附醫手術後，現在終於可以昂首挺立，重新翻轉人生。

周艾齊說，中國醫大附醫於2019年10月以這個成功案例在關島召開記者會，當時關島議會議長與副議長都來參加，而Ted這個案例也成為外交部宣傳紀錄片的主角。

周艾齊指出，關島當地醫療資源不足，只有2家大型醫院，還要支援周邊的小島居民，使得當地民眾只能前往菲律賓、夏威夷、美國本土等地就醫，自從中國醫大附醫開始將台灣醫療支援當地後，幾年下來，已有500多人次關島民眾前來就醫，去年醫院還幫忙關島獲得台灣捐贈20萬個醫療口罩，關島總督並錄製影片感謝台灣政府。

這次搭乘人道包機來台就醫的關島民眾中，其中一名女性患者因為體重過重，約達250公斤，院方指出，因為患者出現併發症，心臟也不好，等病人到院後，再評估進行縮胃手術的可行性，以緩解病人症狀。

關島 手術 中國醫藥大學

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