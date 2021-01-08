影／阿里山森鐵「最後一哩路」宣布動工 預計後年完工

阿里山42號隧道在莫拉克風災後遭重創，原本預計104年通車，豈料同年9月又遇杜鵑颱風，工程延宕至今，今天上午十一時，在嘉義縣長翁章梁、林鐵及文資處處長黃妙修和鄒族部落長老共同祈福下舉行動工典禮，希望能順利修築阿里山鐵路最後一哩路，隧道修復工程預計民國111年完工，森鐵全線預計民國112年全線通車。

黃妙修說，民國98年8月8日的莫拉克風災，林業鐵路全線出現421處毀損， 42號隧道修復是當時最後一件復建工程，104年9月全線試運轉成功，卻沒想到，同年9月28日又因杜鵑颱風造成42號隧道崩塌；復建工程一波三折，但無論部落會議、環境影響評估、文化景觀審議，當地民眾和機關單位都給予高度肯定，除了感謝，也讓他感到處處有溫暖。

嘉義縣長翁章梁表示，阿里山小火車是國內外知名景點，「沒有全線通車，是很大的遺憾」，經過5年的努力，歷經非常多處理的事情，終於通車。

「不只單純的通車」，翁章梁說肯定林務局將修復工程，打造地詳盡且具有設計感，未來會展現不一樣的風情，遊客可以看到鐵道和人文、社區的結合，未來非常具有發展潛力。

阿里山鐵路 42 號隧道全長1,104公尺，預計112年全線通車，復建採「減法工程」，尊重自然生態與環境永續，因工址為高強度岩類，因此以迴隧隧道方式經過取代明隧道與橋梁劃過崩塌地，銜接既有43號隧道，減少洞口開挖，並利用既有道路出入，不新闢施工便道，減少擾動地貌與地景、兼顧安全及自然景觀還原等多重目標。