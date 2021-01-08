罕病天使于昕蕎畫作 繪出內心世界點綴人生色彩

于昕蕎（蕎蕎）為罕見疾病患者，語言、智能、肢體有多重障礙，12歲時開始學畫，因疾病影響創作不易，蕎蕎將情感注入畫筆，畫出內心世界也為人生點綴色彩。

今年19歲的于昕蕎（蕎蕎），8個月大時罹患「粒線體缺陷症」，17歲又確診罕見疾病「脊髓小腦動作協調障礙29型」，俗稱的小腦萎縮症，造成她在語言、智能、肢體等多重障礙。

蕎媽林淑寬為訓練蕎蕎往後能夠自主生活，讓蕎蕎在12歲時開始學習繪畫，希望透過藝術來抒發情感並表達出內心世界。林淑寬表示，希望有朝一日父母無法陪伴時，她的生活與情感都可有抒發寄託管道。

蕎蕎因視力與肢體動作不協調，創作時，一小區塊都要花2小時處理，完成一幅畫需2個多月。林淑寬指出，蕎蕎學畫之初，抖動著手畫畫，到現在線條相當穩定，因為學畫，蕎蕎的肢體細動作、認知與觀察周邊事物，都有很大的進步，連視力也有所助益。

看著展覽牆上蕎蕎的創作，在構圖與色彩上展現出豐富的情感與熱情，飽滿的用色呈現出的溫暖令人感動。其中一幅畫作「偉大的女人」，蕎蕎描繪了媽媽形象，讓林淑寬相當感動。

童綜合醫院邀請蕎蕎到醫院地下一樓轉角藝術空間進行「微光燦爛」罕見天使－于昕蕎個展，展出50幅創作，展期自至3月1日。「媽媽我愛你」蕎蕎今天在畫作前與林淑寬相擁，讓媽媽備感欣慰外，現場民眾也深受感動。

童綜合醫院副院長遲景上從蕎蕎出生後，除醫療協助外也給予身心靈的照護。遲景上表示，蕎蕎罹患的脊髓小腦萎縮症29型，是非漸進式小腦運動失調，視覺搜尋較慢、肌肉運動神經協調不良、語言及智能也都有障礙。但蕎蕎無畏身體上的不便，仍在困難下拿起畫筆，藉由畫畫進行肢體上與感官上的復健，實屬非常難得。