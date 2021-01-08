快訊

立志當飛行員、24歲男搭輕航機亡 父：我就這麼一個獨子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鍾沛君肺癌開刀 醫師許文虎籲有家族史40歲做LDCT

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
36歲台北市議員鍾沛君年度例行檢查發現右部肺腺癌由北榮胸腔外科主治醫師許文虎主刀，今日出院公開說明病情，許醫師更呼籲有肺癌家族史民眾要提早至40歲進行肺部低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢。 記者陳碧珠／攝影
36歲台北市議員鍾沛君年度例行檢查發現右部肺腺癌由北榮胸腔外科主治醫師許文虎主刀，今日出院公開說明病情，許醫師更呼籲有肺癌家族史民眾要提早至40歲進行肺部低劑量電腦斷層(LDCT)篩檢。 記者陳碧珠／攝影

36歲台北市議員鍾沛君年度例行檢查發現肺腺癌，經北榮胸腔外科主治醫師許文虎開刀後，今日出院。許文虎於下午二時接受媒採訪表示，鍾是最早期的原位肺腺癌，微創切除後恢復良好，存活率可說是100%，他呼籲有肺癌直系家族史的民眾，不論男女，應該提早至40歲以下進行低劑量電腦斷層檢查。

許文虎也是前副總統蕭萬長肺腺癌的主刀醫師，他表示，肺癌主要分兩大類，小細胞癌與非小細胞癌，小細胞癌腫瘤小但擴散惡性度很高，多半透過化療、電療處置，手術少；非小細胞癌有四、五種，肺腺癌最常見，抽菸也常見鱗狀上細胞癌。

許文虎說，非小細胞的肺腺癌，尤其女性若有直系家族必史更要小心，臨床上他只要遇到病人有肺腺癌史，一定建議家人都要來做檢查，曾經有住在加拿大或美國的家人回來檢查都確診，還有19歲、25歲的年輕確診病患。

談到為鍾沛君治療肺腺癌的過程，許文虎說，「她真的是個很乖的患者。」鐘去年透過健檢早到右肺約0.7公分的毛玻璃狀結節，追蹤10個多月後發現實體性變化，由於鍾沛君的母親、阿姨都因肺癌過世，許文虎評估病情惡性機會高，「她也很勇敢接收開刀」，所幸是最早期的原位癌，透過微創淋巴切除乾淨，術後三個月追蹤若沒變化，之後大概可以延長追蹤，日後可以安心打拼工作。

許文虎說，鍾沛君切除肺部的範圍不是很大，大概只有5%，對於肺功能好的人，「沒有太大差別。」倘若腫瘤比較大且位於肺部中間，就要切到一個肺葉，那可能就會有影響，鍾微創後幾天就能出院。

國健署日前公布最新癌症登記資料，女性罹患肺癌人數首度超越大腸癌，肺癌更連續30年高居女性癌症死亡率第一名，許文虎度強調，肺部低劑量電腦斷層篩檢很重要，國健署針對45-75歲，有抽菸、家族史高風險族有推動LDCT篩檢，可以早期發現結節，定期追蹤就能早期發現，他個人認為，有直系肺癌家族史篩檢年齡可自動提早到40歲以下。

「不是每個結節都是壞的。」許文虎說，透過LDCT找到的結節有問題的機率約10%，但這10%一定得追蹤，建議結節0.3至0.4cm至少一年追蹤一次，若0.5cm以上就要三個月或半年，若大到0.7至0.8cm並出現實體變化就得密集追蹤，一般0.7-08.cm才可以真正看到的性質，太小很難判斷，但只要是早期診斷的治療效果一定最好。

肺腺癌 肺癌 鍾沛君

延伸閱讀

肺癌篩檢普及化5天連署通過！專家：擔憂後續報告品質

拚電動機車率 柯文哲要求比照桃園補助每車9千元

鍾沛君右肺異常開刀 醫師告訴你肺結節到底是不是肺癌

吃對也能減少罹癌率！《JAMA》發現降低肺癌機率達33％的飲食法

相關新聞

高鐵春節假期加開441班次 11日開放訂票

春節共有七天假期，台灣高鐵公司說，為服務旅客返鄉團圓及年節出遊需求，自2月8日（周一）至2月17日（周三）規畫為期10天...

羽絨衣怎麼穿才保暖？ 名醫揭關鍵原因：不要穿錯

台灣這幾天受到寒流影響，各地溫度驟降，民眾紛紛穿起厚重外套來禦寒，當中羽絨衣最常見，因為價格不貴又相當保暖，因此成為許多人抗寒的選擇之一，但是羽絨衣要怎麼穿才能真正保暖？日本自然療法名醫川島朗就教導正確穿法，原來和內搭衣物的厚薄度有關。

甜豆莢農藥殘留0合格 消基會籲蔡英文吃甜豆炒萊豬

消基會今公布抽驗去年10月於六都市場、量販店及超市販售通路抽驗玉米、高麗菜、碗豆莢及甜豆莢，檢測結果指出，豌豆與碗豆皆檢...

挽袖衝一波！ 血庫缺 全台需逾3.6萬袋熱血好過年

接連兩波寒流襲台，影響捐血意願，但氣溫狂降，醫院用血量大增，全台缺血，只夠用4.3天，越北越缺，尤其台北、新竹血庫只剩3...

8家話題西餐 品台東海味、啖親民米其林級餐

開業僅3年的JL Studio是台中地區唯一一家《米其林指南》二星餐廳，同時，也是「亞洲50最佳餐廳」。

影／阿里山森鐵「最後一哩路」宣布動工 預計後年完工

阿里山42號隧道在莫拉克風災後遭重創，原本預計104年通車，豈料同年9月又遇杜鵑颱風，工程延宕至今，今天上午十一時，在嘉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。