鍾沛君肺癌開刀 醫師許文虎籲有家族史40歲做LDCT

36歲台北市議員鍾沛君年度例行檢查發現肺腺癌，經北榮胸腔外科主治醫師許文虎開刀後，今日出院。許文虎於下午二時接受媒採訪表示，鍾是最早期的原位肺腺癌，微創切除後恢復良好，存活率可說是100%，他呼籲有肺癌直系家族史的民眾，不論男女，應該提早至40歲以下進行低劑量電腦斷層檢查。

許文虎也是前副總統蕭萬長肺腺癌的主刀醫師，他表示，肺癌主要分兩大類，小細胞癌與非小細胞癌，小細胞癌腫瘤小但擴散惡性度很高，多半透過化療、電療處置，手術少；非小細胞癌有四、五種，肺腺癌最常見，抽菸也常見鱗狀上細胞癌。

許文虎說，非小細胞的肺腺癌，尤其女性若有直系家族必史更要小心，臨床上他只要遇到病人有肺腺癌史，一定建議家人都要來做檢查，曾經有住在加拿大或美國的家人回來檢查都確診，還有19歲、25歲的年輕確診病患。

談到為鍾沛君治療肺腺癌的過程，許文虎說，「她真的是個很乖的患者。」鐘去年透過健檢早到右肺約0.7公分的毛玻璃狀結節，追蹤10個多月後發現實體性變化，由於鍾沛君的母親、阿姨都因肺癌過世，許文虎評估病情惡性機會高，「她也很勇敢接收開刀」，所幸是最早期的原位癌，透過微創淋巴切除乾淨，術後三個月追蹤若沒變化，之後大概可以延長追蹤，日後可以安心打拼工作。

許文虎說，鍾沛君切除肺部的範圍不是很大，大概只有5%，對於肺功能好的人，「沒有太大差別。」倘若腫瘤比較大且位於肺部中間，就要切到一個肺葉，那可能就會有影響，鍾微創後幾天就能出院。

國健署日前公布最新癌症登記資料，女性罹患肺癌人數首度超越大腸癌，肺癌更連續30年高居女性癌症死亡率第一名，許文虎度強調，肺部低劑量電腦斷層篩檢很重要，國健署針對45-75歲，有抽菸、家族史高風險族有推動LDCT篩檢，可以早期發現結節，定期追蹤就能早期發現，他個人認為，有直系肺癌家族史篩檢年齡可自動提早到40歲以下。

「不是每個結節都是壞的。」許文虎說，透過LDCT找到的結節有問題的機率約10%，但這10%一定得追蹤，建議結節0.3至0.4cm至少一年追蹤一次，若0.5cm以上就要三個月或半年，若大到0.7至0.8cm並出現實體變化就得密集追蹤，一般0.7-08.cm才可以真正看到的性質，太小很難判斷，但只要是早期診斷的治療效果一定最好。