新年第一發！四大星象財運機會點大揭密

全球占星師紛紛看好2021年的「錢景」，認為經濟逐漸從低迷中復甦。鑽研塔羅牌超過10年的占卜師Sata表示：「2021年上半年為種子破土萌芽期，新秩序正在重建，有賴人們繼續堅持努力；到了下半年，種子發芽後茁壯，局勢豁然開朗，種子將長成大樹。財運則講究順勢而為，在投資或偏財上的運勢收穫，都將開創新局」。

Sata老師也透過塔羅占卜盤點12星座今年財運爆發的機會點，以台灣彩券2021年新推出的刮刮樂為例，看風象、水象、土象及火象四象星座誰的「發囉」財運指數最強？同時提點四象星座的發財決勝點將落在哪裡？看誰最有機會抱回2千萬大紅包，或成為BMW休旅車車主喔！

圖／台灣彩券提供

四象星座「發囉」指數大揭曉！看準財運落點順勢大發

第一名 風象星座（財運依序為：雙子座、天秤座、水瓶座）發囉指數：★★★★★ 5顆星 財運落點提示：轉運翻身必招財御風而行！這四個字對於風象星座的人來說，就是今年財運的最佳寫照。去年悶了一整年，今年終於輪到風象星座來個大翻轉，雖然不是一飛沖天，但所謂鴨子滑水，終有一天也能抵達成功的彼岸。所以倘若去年財運不錯的人，今年將持續緩步上升；但去年財運差的風象星座，今年就有了翻身的大好機會。

翻轉運勢旺的風象星座，就適合在一些與轉運有關的活動上小試身手。譬如【2,000萬超級紅包】就能以2千元拼2,000萬，就算三名頭獎者不是你，搞不好也很有機會刮出汽車符號，獲得200萬元+BMW休旅車乙輛，或是在520個100萬元的機率中，奪得先機；尤其當你覺得運勢卡卡時，特別適合買張【2,000萬超級紅包】來翻轉運氣喔！

第二名 水象星座（財運依序為：雙魚座、巨蟹座、天蠍座）發囉指數：★★★★☆ 4.5顆星 財運落點提示：親近貴人助偏財順水推舟！與其自己努力，不如靠貴人助你一臂之力。今年是水象星座的貴人年。在貴人的協助下，水象星座突破去年低潮困境的速度遠比其他星象的星座迅速，財運也將在貴人的指點之下衝出迷霧，若能順勢而為，就能感受到好運降臨的小幸運，財運自然也隨之滾滾而來。

水象星座明年偏財運旺，不妨勇於挑戰高額獎金，如：2021年台彩限定款【2021賺翻天】的頭獎500萬元和【2,000萬超級紅包】的2千萬元，也適合與人合資購買，因為今年貴人運佳，說不定對方就是你的大貴人呢！

第三名 土象星座（財運依序為：魔羯座、處女座、金牛座）發囉指數：★★★★ 4顆星 財運落點提示：打破陳規自帶財破土而出！對固執保守的土象星座而言，今年正是適合你們打破陳規、擇善固執的一年。只要勇於跨出舒適圈，用願力直視夢想，今年將是土象星座的夢想實現年！但是別忘了，夢想不是一步登天，財運也必先勇於投資才有機會拓展，穩紮穩打才是最適合土象星座的開運心法。

土象星座不求大刀闊斧的改變，先從全新體驗開始。譬如若您從未或很少選購刮刮樂，今年就很適合頭獎2,000萬的【2,000萬超級紅包】讓自己體會一次因打破陳規而發財的機會；如果向來有選購刮刮樂的人，今年不妨挑選趣味主題的刮刮樂，像是猶如置身於Casino歡樂氣氛的【拉斯維加斯】和宛若真實抓寶遊戲機台的【鈔票一把抓】，還有望抱走200萬或300萬的頭獎獎金。尤其今年的財運是堅持付出而來，對土象星座而言別輕易下定論或太早放棄，多堅持一下或許會有高額獎金的驚喜出現喔！

第四名 火象星座（財運依序為：射手座、獅子座、牡羊座）發囉指數：★★★☆ 3.5顆星 財運落點提示：專注耕耘財必來直火慢熬！火象星座今年看似財運較弱，但其實是更適合保守專注目標，只要願意耕耘，還是會有應得的收穫。所以今年千萬不要好高騖遠，也不宜亂槍打鳥，適合專心耕耘精進某一領域，反而能打響自己的名聲，同時也能贏得應有的財運；但若要投資或做生意，盡量採合資方式，獨資贏面相對較小。

今年財運上也建議專注投資目標或與人合資。譬如若想買刮刮樂，就可以一張2,000元的【2,000萬超級紅包】作為專攻對象，透過合資購買多張來增加中獎機會，對火象星座來說再合適不過了！尤其可以找風象或水象的人合資，一個有翻轉運，一個有偏財運又需要貴人，風生水起時來運轉，將有助於火象星座的人提高中獎財運。

邁入2021年，財運大開更宜分享回饋！最後，Sata老師提醒大家，邁入新的一年之際，在運勢逐漸升溫的此刻，每個人都可以透過公益善事分享回饋，幫自己累積更多正能量。選購刮刮樂正是其中一種助人利己的開運好選擇，在好玩之中開出紅盤，更多人也能因此「發囉」好運，2021一整年的幸運都將「發囉」著您喔！