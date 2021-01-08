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南投醫院安寧病患遺族關懷 陪家屬走過生命幽谷

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院舉辦安寧病患家屬關懷活動，陪伴他們度過親人過世後的生活。圖／南投醫院提供
南投醫院舉辦安寧病患家屬關懷活動，陪伴他們度過親人過世後的生活。圖／南投醫院提供

南投醫院設立安寧病床，提供南投縣末期臨終病人及家屬全方位醫療照護。今天與長安醫院附設安寧居護所合作，在南投醫院長照院區舉辦遺族關懷活動，關心病友家屬，提供關懷支持。

台灣傳統文化大多避談死亡議題，也不太擅長用語言表達哀傷，對於親人死亡的哀傷與衝擊，多放在心中獨自面對。雖然許多人在親人過世後，很快就能正常生活，但心裡始終有很深的哀傷與空虛，少有機會敞開自己，重新踏入醫院或與醫護人員接觸，就像又要接受一次家人過世的事實。

南投醫院放射腫瘤科主任翁益強說，參加遺族關懷活動需要很大勇氣。而陪伴的力量很大，期待藉由此次遺族關懷活動，帶給家屬依靠的能量。

有家屬說，親人去世後還是會思念，偶爾也會哭泣，覺得自己開始往前了，有時又像倒退走。透過活動知道如何面對親人去世後的過程，也瞭解自己有人陪伴，感到一些安慰。

重症病患家屬在住院期間或居家安寧照護階段，大多和醫護人員建立深厚的醫病關係。南投醫院邀請家屬們寫思念卡片，並提供氣球，象徵著與逝者的連結，將思念傳達過世的親人。醫護人員陪伴家屬走過幽谷，一起思念一起表達哀傷，調整家屬的生活步調，繼續接下來的生活。

南投醫院舉辦安寧病患家屬關懷活動，陪伴他們度過親人過世後的生活。圖／南投醫院提供
南投醫院舉辦安寧病患家屬關懷活動，陪伴他們度過親人過世後的生活。圖／南投醫院提供

醫護人員 腫瘤 語言

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