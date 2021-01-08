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消基會驗出甜豆莢11項農藥殘留 農委會回應了

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
消基會今公布抽驗去年10月於六都市場、量販店及超市販售通路抽驗玉米、高麗菜、碗豆莢及甜豆莢，檢測結果指出，豌豆與碗豆皆檢出農藥殘留，其中碗豆合格比例5.6％，甜豆莢合格率0。記者葉冠妤／攝影
消基會今公布抽驗去年10月於六都市場、量販店及超市販售通路抽驗玉米、高麗菜、碗豆莢及甜豆莢，檢測結果指出，豌豆與碗豆皆檢出農藥殘留，其中碗豆合格比例5.6％，甜豆莢合格率0。記者葉冠妤／攝影

消基會公布109年10月初抽驗市售豌豆莢與甜豆莢殘留農藥情形嚴重，農委會表示，國產豌豆及甜豆主要產期為11月至隔年3月，產品來源有待釐清。

農委會表示，消基會抽驗的豌豆莢及甜豆莢樣品所檢出農藥種類中，豌豆莢有7件及甜豆莢有11件檢出國內未有許可證及國內未生產之農藥，如「芬克座」為國內未曾有許可證的農藥，另「達克利」於我國已有10年無產銷紀錄且已無有效許可證，疑為進口豆菜類產品，或有混堆國內外產品。

農委會說，豆菜類屬連續採收農作物，為確保農產品生產安全管理，推動設施型農業，輔導露天栽培轉型為設施生產，以減少病蟲害發生；並輔導成立集團產區，由區內經營主體與通路業者契作，按市場需求安全用藥。

農委會表示，另輔導農友參加產銷履歷驗證，補助農友驗證費，目前豆菜類蔬菜通過產銷履歷驗證者，計89個生產單位(含農民及農民團體)，面積1432公頃(含毛豆)。透過第三方驗證及追溯栽培相關資訊，消費者可於產銷履歷農產品資訊網查詢相關產品訊息。　　

農委會說，豆菜類農藥殘留監測件數由106年259件，逐年增加為109年468件，合格率亦由82.7%提升為85.9%(其中有機、產銷履歷者或生產追溯豆菜類合格率為100%)。針對監測不合格案件皆由農政單位依農藥管理法管控採收及裁罰，直至再抽驗合格始得上市，並輔導違規農民安全用藥。

農委會 履歷 農民

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