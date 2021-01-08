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醫師：一氧化碳中毒常不自知 外觀也無異常

中央社 / 台南8日電

台南市北區YMCA教育機構地下溫水游泳池昨天發生24人一氧化碳中毒送醫，台南市立安南醫院今天表示，一氧化碳中毒常不自知，外觀也不會有異常。

台南市立安南醫院一般外科醫師游朝慶今天指出，一氧化碳中毒症狀，和一氧化碳濃度、暴露時間長短及病人中毒期間活動程度而有不同，但因一氧化碳不像瓦斯有氣味，常發生中毒而不自知的狀況。

他表示，一氧化碳對血色素的親合力，是氧氣的230倍至270倍，因此會和氧氣競爭，形成一氧化碳血色素（COHb），造成體內組織缺氧。又因腦部及心臟是需要大量氧氣供應的器官，中毒時以這兩個器官功能失調的症狀為主。

一氧化碳中毒較輕者，可能會有頭暈、頭痛、噁心、嘔吐、全身無力等症狀；當中毒較嚴重時，將出現昏迷、抽搐、心律不整、心肌梗塞及死亡。另外，有些病人恢復意識後一段時間，會發生遲發性腦病變、智能減退、大小便失禁、步態不穩、行為退化等症狀。

游朝慶表示，一氧化碳血色素（COHb）在小孩子體內大於15%及大人大於25%時，容易有神經學上的症狀，但外觀不會有異常。以往認為一氧化碳中毒特色是皮膚出現櫻桃紅的顏色，但皮膚顏色不是可靠的徵象，它可能是粉紅色、桃紅色或發紺與蒼白，也不是每個病人都會出現。

美國國家消防協會防火手冊資料顯示，若人體呼吸含有0.32%（ 3200ppm）濃度一氧化碳空氣，5分鐘至10分鐘會出現頭痛、暈眩、嘔吐，持續30分鐘就會死亡。

游朝慶提醒，一氧化碳中毒原因，主要是在密閉空間中有一個熱源且燃燒不完全，在這種密閉環境下，若有頭昏、噁心、嗜睡，應立即停止活動，打開通往室外窗戶通風，關閉熱源，身體嚴重不適時，先前往通風良好的室外環境後再求助。

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