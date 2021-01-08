健保署預告引爆調劑權之爭 中醫師反嗆藥師什麼都要包

健保署先前預告修正「中醫之藥費及藥品調劑費」支付標準，限中醫院所、中醫診所及西醫附設中醫部門才能申報給付，社區藥局藥師連署反彈，健保署也緊急喊卡，中醫師公會全聯會理事長柯富楊表示，健保署是做對的政策，最後卻喊卡顯得沒Guts，公會代表也表示，藥師也該要落實醫藥分業精神，中藥師、西藥師擇一執業，不然藥師先前連農藥都想包來賣，根本不利於民眾用藥安全。

健保署一紙公文再度引爆中藥師與西藥師設立的論辯。藥師公會連署抗議，藥師公會全聯會理事長黃金舜曾表示，領有藥師執照的十餘萬藥師，有3萬人符合可調劑中藥資格，健保署根本是剝奪社區藥局調劑中藥的權利。

中醫師公會全國聯合會發言人陳潮宗表示，目前真正有登記在中醫醫療院所執業的藥師僅有180到190人左右，比例極低，現行法規，要求中藥跟西藥調劑要分隔，否則中藥材的粉塵會汙染西藥，要求要有獨立的調劑設備及空間，目前社區藥局幾乎沒有有能力符合此標準。

柯富楊表示，就現行的狀況，中醫師開立水藥，社區藥局可以調劑的出來嗎？中藥並非僅有科學中藥，還包含丹膏丸散、水藥等，藥師什麼都要包，動物用藥、西藥、中藥，先前還想包賣農藥，是農民反彈才放棄。

柯富楊表示，中藥的品項高達1萬多種，一間社區藥局可以備齊這麼多藥品嗎？以現行的西藥來說，醫院開立A藥品，都不一定可以拿到同廠牌的藥了，更何況是中藥。中藥每一種藥品的藥效都不同，是難以被替代的。

陳潮宗也表示，要落實真正的中醫藥分業，應該要設立中藥師，希望藥師不要再阻擋設置中藥師，藥師雖然有修過學分，但中藥型態多元，藥師也應該要像醫師一樣，擇一執業，社區藥局若要改健保給付就該實行藥師分組，讓中藥師、西藥師雙軌上路。