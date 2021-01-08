甜豆莢農藥殘留0合格 消基會籲蔡英文吃甜豆炒萊豬

消基會今公布抽驗去年10月於六都市場、量販店及超市販售通路抽驗玉米、高麗菜、碗豆莢及甜豆莢，檢測結果指出，豌豆與碗豆皆檢出農藥殘留，其中碗豆只有1件符合限量規定，合格比例5.6％，甜豆莢更全數不符限量規定，合格率0。消基會董事長黃怡騰說，合理推測抽驗的為進口甜豆莢，代表邊境檢驗機制恐有漏洞，呼籲蔡英文總統天天吃甜豆炒萊豬，體驗我國對進口食物的把關。

消基會於2020年10月間，至台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市等六都的傳統早市、黃昏市場、量販店與超市等販售通路，購買18件玉米、18件高麗菜、18件豌豆莢與18件甜豆莢等蔬菜，共計72件樣品進行抽驗。

消基會檢驗長凌永健指出，玉米與高麗菜的合格比例分別為為88.9％、94.4％，但18件豌豆莢皆檢出農藥殘留種類多達3至23種，且只有1件符合限量規定，合格比例5.6％；18件甜豆莢也皆檢出農藥殘留，殘留種類為4到20種，全數不符合限量規定，合格比例為0％。

凌永健說，本次18件豌豆莢與18件甜豆莢，僅有於台中市大潤發(忠明店)購買的1件豌豆莢與1件甜豆莢標示產地為越南，但這2件樣品並無檢出芬克座或達克利。除了這2件樣品，其餘豌豆莢與甜豆莢皆無產地標示，由於抽驗時間不是碗豆與甜豆產季，消基會合理推測市面上的多為進口產品。

黃怡騰表示，豆菜類為連續性採收的農作物，歷來皆為農藥殘留檢測不合格率較高的品項，今天公布結果前，消基會有先跟農政主管單位溝通，有可能今天抽驗不合格的產品多是進口或混賣，未標示好產地來源，因此應該辨別來源，才不會傷及無辜。

黃怡騰也質疑，如果是進口碗豆、甜豆不合格率高，代表有可能是邊境檢驗選擇性抽驗，或發現問題卻依舊放行，最近政府說要針對萊豬邊境檢驗，「我們不禁要大大打折扣。」

他更現場拿出一道甜豆炒豬肉的圖片，黃怡騰說，甜豆炒豬肉是台灣餐桌上的家常菜，卻有可能是用殘有農業的進口甜豆炒萊豬肉。他指出，蔡英文總統說要率領吃萊豬，他建議就炒這盤，請他們天天吃，看看我們國家為進口食物做怎樣的把關。