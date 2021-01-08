挽袖衝一波！ 血庫缺 全台需逾3.6萬袋熱血好過年

接連兩波寒流襲台，影響捐血意願，但氣溫狂降，醫院用血量大增，全台缺血，只夠用4.3天，越北越缺，尤其台北、新竹血庫只剩3.6天及3.5天。眼看農曆年假將至，全台需逾3.6萬袋熱血才能安全過年，血液基金會籲，民眾挽袖捐血，以充足血庫。

血液安全庫存量為7至10天，4至7日是偏低，4日以下為急缺。據血液基金會統計，全台血庫只夠用4.3天，各血型中O型及AB型急缺，只夠3.5天及4天，A型及B型偏低，剩下4.4天及5.8天。新竹地區只能撐3.5天、台北3.6天，台中、台南及高雄血庫分別剩5.1天、5.1天及4.6天。

最缺的新竹地區血庫，AB型最缺僅剩2.7天，O型剩2.9天、A型3.3天、B型5.2天；第二缺的台北地區O型血缺得最嚴重、僅能再撐2.7天，其次依序為AB型3.2天、A型3.8天、B型5.2天；第三缺的高雄O型血剩4.3天、AB型4.4天、A型4.6天、B型5.1天。

去年因為疫情影響，血源勸募的狀況不如預期，民眾多所卻步，血庫時常告急，血液基金會執行長魏昇堂說，去年整年捐入271萬1131單位血量，較前一年272萬6415單位少，負成長0.561%，但醫院用量卻比往年更高，去年供應267萬6915單位，較前年267萬568單位，成長約0.238%。

血液基金會公關處長黎蕾說，每年逢年節前後，就容易發生血源短絀的狀況，今年的捐血月從1月10日到2月10日，目前每日用量約6500袋，若想在2月10日前安全庫存量要達到10天以上，就還需募進超過3.6萬袋熱血，才能讓年假期間需要用血的病患也都能安心接受治療。

黎蕾呼籲，為儲備農曆年節血液庫存量，籲請民眾不忘捐血，於捐血月期間，捐血者可獲得捐血月紀念帽一頂；並提醒民眾，前往捐血作業場所，務必佩戴口罩，捐血不忘防疫，保護自己，也保護他人。

血液基金會也提醒，過年前都是最適合捐血時間點，但由於血液有保存期限，呼籲想要捐血的民眾不要集中在這一兩天捐血，最好是能分散捐血，以免讓血液供應量忽高忽低，反而影響平日供血需求。