遛小孩新熱點！可樂薯條DIY 小麥麥體驗營全新升級

文 / 黎嘉嘉

「歡迎光臨麥當勞！」一排小小經理站在門口迎接客人，穿著灰色制服綁上領巾，超萌模樣吸引在旁的家長猛按快門！麥當勞2021小麥麥驗營全新升級，3-6歲的小朋友可以體驗擔任小小經理，為客人點餐、使用收銀機開發票、裝冰塊、倒飲料......，學習照顧餐廳的大小事，看到小朋友燦爛的笑容，就知道他們有多期待了！

3-6歲的小朋友穿上麥當勞制服，親身實作體驗小小經理。 圖／Deam 提供
3-6歲的小朋友穿上麥當勞制服，親身實作體驗小小經理。 圖／Deam 提供

「上班第一件事要做什麼？」餐廳哥哥姊姊一人帶領五個小朋友，介紹上班打卡、貼上名牌的過程，最重要的是，一定要確實洗手！唱洗手歌、複習洗手五步驟，帶著小朋友確實搓肥皂20秒，把手洗乾淨後，就可以開始為客人準備餐點了！

一上班就要先洗手，搓肥皂20秒，落實洗手五步驟。 圖／Deam 提供
一上班就要先洗手，搓肥皂20秒，落實洗手五步驟。 圖／Deam 提供

麥當勞特別設計適合小朋友身高的模擬工作站，讓孩子在安全、衛生的環境中，體驗薯條撒鹽、倒飲料的步驟。別小看裝薯條這個小動作，看起來容易，實際操作時需要手眼協調、非常專心，才能靈活的運用鏟子把薯條倒進紙盒中。倒飲料時，要先把冰塊裝倒杯子的一半，再擲骰子決定客人要喝什麼，可樂汽水「啵啵啵」、蜂蜜紅茶「嘩啦啦」，看著小朋友認真的神情，真想替他們加薪呢！

裝冰塊、倒飲料訓練手眼協調，「飲料快手」就是我！ 圖／Deam 提供
裝冰塊、倒飲料訓練手眼協調，「飲料快手」就是我！ 圖／Deam 提供

體驗完餐廳內場的工作，接著要來學習外場櫃檯職務了！餐廳哥哥教導孩子大方開口，詢問客人：「請問你要吃什麼？」由家長扮演客人點餐，小朋友可以實際操作收銀機，找錢、開發票，過足當老闆的癮！

實際按收銀機、開發票，小朋友說：「我好像老闆喔！」 圖／Deam 提供
實際按收銀機、開發票，小朋友說：「我好像老闆喔！」 圖／Deam 提供

一名參與活動的家長表示，「透過這樣的體驗，可以讓孩子感受到工作背後的辛苦，原來吃一份薯條，要先點餐，薯條炸好後，還要撒鹽、裝盒……，這些細節可以提供孩子換位思考的機會，也讓孩子做中學，拓展生活的觸角。」目前新冠疫情仍然嚴峻，家長能夠放心的帶孩子出門參加活動嗎？「麥當勞的防疫措施做得很確實，甚至比我家裡還乾淨！平時去兒童遊樂場玩，我要從頭看到尾、一路陪玩，但是來參加小麥麥體驗營，有工作人員照顧孩子，我可以放鬆休息，小孩開心，大人也放心。」

參加小麥麥體驗營收穫滿滿，有玩有吃又有拿，還可以做中學。 圖／Deam 提供
參加小麥麥體驗營收穫滿滿，有玩有吃又有拿，還可以做中學。 圖／Deam 提供

職業體驗結束後，孩子不僅可以獲得小麥麥證書，還可以拿到一份Happy Meal及超值獨家禮物組，親子一起用餐、畫畫、玩手作，愉快的共渡一個下午。麥當勞表示，除希望在疫情下教育孩子正確的防疫資訊，也希望藉由體驗活動創造親子同樂的美好時光，更可透過不同工作類型的體驗，培養孩子的同理心與服務精神。

小麥麥體驗營2021冬日限定，名額有限，預約報名請上>>https://fun.mcdonalds.com.tw/camp.html

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