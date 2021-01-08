寒流發威為何玉山沒下雪？ 氣象局曝原因
新年首波寒流持續發威，各地紛紛雪白一片，甚至連大屯山海拔僅800公尺也降下瑞雪，讓追雪民眾好興奮。檢視各地山區雪況，台灣第一高峰玉山卻遲未降雪，目前仍未下雪，只有霧淞。對此，中央氣象局說，與玉山水氣不足有關，降雨都集中在南投以北，所以才會完全沒下雪。
根據氣象局預估，今天清晨起北部1000公尺以上山區、中南部3000公尺以上高山都有下雪機率。目前合歡山、大屯山、雪山、太平山等地都下雪。今天整天仍有降雪機率，不過以上午機率最高。
氣象預報員劉沛滕說，寒流發威加上水氣充沛，桃園以北1000公尺以上山區都還是有降雪可能，其中大屯山鞍部氣象站附近，雖然海拔才800公尺，仍有斷續降雪，現在則是下冰霰。
針對玉山沒下雪，劉沛滕說，地上白白的確實只是霧淞，沒有下雪狀況發生，儘管低溫有達到標準，但因為玉山位在南投嘉義交界，雨量都在南投以北，水氣較少所以不太會下雪。
至於雪山，劉沛滕說，雖然水氣略為不足，但深夜起陸續還是有降雪，凌晨溫度達0度以下，水氣也算多，所以整體條件還算足夠。
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