台鐵春節西部幹線車票開賣 明換搶8班實名制

春節將至，台鐵局於今天零時起，開放春節假期西部幹線對號列車、2月5日至2月17日網路和電話語音及超商訂票。截至今日上午9時止，總計完成7萬9207筆、13萬4923張訂票。

台鐵說，請完成訂票之旅客，務必於兩日內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」付款購票。逾期未取車票，將於1月10日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱台鐵局訂票網頁（ https://www.railway.gov.tw ）剩餘座位查詢功能。

截至上午9時車票預訂概況：

一、台北往高雄方向

各日期、時段均尚有座位。

二、高雄往台北方向

2月15及16日10-17時，長途自強號座位已售完。

三、其餘日期、時段西部幹線各車次仍有座位。