3C達人雲爸 輕鬆智慧的洗衣新方式

疫情發燒，對忙碌的上班族來說，想勤洗衣防疫，卻得顧慮洗衣太麻煩、聲音太吵鄰居抱怨。3C達人雲爸，最近卻迷上洗衣任務，秘密武器就是透過Panasonic Smart App操控的雙科技變頻直立式洗衣機，讓洗衣成為輕鬆享受。

洗劑量自動精準投入 洗衣便利又輕鬆

雲爸說，以往洗衣服時，就算看了洗衣精的用量建議，但並沒多計較衣服量，往往就是一個瓶蓋倒下去，有時衣服會殘留洗劑讓皮膚不舒服。

Panasonic現地直立式洗衣機NA-V220KBS，只需要一次補充洗劑及柔軟精，把衣服放入洗衣機，按下啟動就會自動偵測該倒入多少的洗劑，用量更精準，不怕殘留。

Panasonic雙科技變頻直立式洗衣機(NA-V22OKBS)會自動計算洗劑份量。 圖／聯合報系 提供

上班工作間想洗就洗 真正智慧洗衣遠端操控

Panasonic的遠端遙控洗衣Smart App，搭配洗劑量自動精準投入，是現在唯一能做到真正遠端操控洗衣的品牌，早上先把衣服丟進洗衣機，中午休息時，直接用App遠端遙控洗衣，想洗就洗，而不是傳統的預約而已，設定好洗衣功能，App還會推播告訴你衣服洗好了，如果真的趕不及回家晾衣服，還可以設定4小時左右的延後晾衣，就不怕衣服臭掉，等回到家剛好可拿乾淨的衣服去晾。

遠端操控洗衣功能，滿足現代人需求。 圖／聯合報系 提供

透過App，365天都能清楚看到電費水費的統計資料、用多用少一清二楚，一手掌握洗衣狀況，完全感受到被科技服務的便利感。

超強大app功能，洗衣狀態更清楚。 圖／聯合報系 提供

大容量洗衣省時又省錢

雲爸家有四個人，家中衣服特多，過去每週固定洗2至3次，尤其冬天衣服較厚，Panasonic雙科技變頻直立式洗衣機有超大容量，加上全新設計的雙渦輪強淨水流，在清洗過程能配合水位讓水流沖刷達到最佳的效果，不僅減少洗衣頻率，又更省水又省電。

最讓他驚豔的是，過去洗衣服震動聲很大，有時候遇到鄰居，還會被問「你昨天在洗衣服齁」，壓力很大又尷尬。自從使用Panasonic雙科技變頻直立式洗衣機後，洗衣過程很安靜，24小時都可洗衣服，就算半夜洗衣服，也不怕吵到別人。

高溫99%除螨 幫孩子遠離過敏原

雲爸的小孩有嚴重的氣喘問題，因此居家裝潢包括寢具、地板、油漆等，都盡量不要藏汙納垢、不要放玩偶，更重視衣服的清潔。Panasonic雙科技變頻直立式洗衣機有溫水泡洗行程，60度高溫可以殺菌除螨，使用後發現小孩咳嗽的次數也明顯減少了。

60度高溫可以殺菌除螨，小孩咳嗽的次數也明顯減少了。 圖／聯合報系 提供

除了除螨，自動槽洗淨功能可以抗菌防黴，也讓當爸爸的很安心。

雲爸說，過去買過洗脫烘洗衣機，但衣服放進去時是汗臭味，洗出來後是黴臭味，即便自己去買專門洗洗衣槽的洗劑回來自己洗，卻發現滾筒洗衣機的水不能放滿，無法全部清潔，必須另外找人清洗洗衣機，衣服才不再臭。

Panasonic雙科技變頻直立式洗衣機有nanoeTMX雙效自動槽洗淨功能，每次洗衣都會自己清洗一次，之後還可使用槽洗淨模式設定為筒槽深度大保養，把殘留在洗衣桶內的洗劑或黑黴清潔乾淨，減少過敏原。

自動槽洗淨功能可以抗菌防黴，讓當爸爸的很安心。 圖／聯合報系 提供

被科技服務的便利感

雲爸表示，身為重度3C使用者，Panasonic雙科技變頻直立式洗衣機，讓他可以透過App一手掌握洗衣狀況，完全感受到被科技服務的便利感；安靜到不可思議的洗衣過程，讓他24小時都可以安心洗衣服，欣慰｢覺得購買這台洗衣機算是買對了！｣

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