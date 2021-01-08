避免養殖魚塭寒害受災 漁業界認為還有這些事情可以做

寒流來襲，政府頻發寒害預警，除了與文蛤混養的虱目魚受災，陸續也還會有其他魚類，漁業界認為，政府與漁民都有各項防寒措施、減災降災的方式可努力，不應預防措施沒做或少做，事後受災才要求勘災。

根據農委會統計，截至1月7日為止，上波跨年元旦寒流來襲，漁產損失總受損面積629公頃，損失金額總計2180萬元，受損漁產主要為文蛤池混養的虱目魚(工作魚)受損626公頃，受損金額2051萬元，是最主要的寒害災損。

養殖業者蔡長材表示，文蛤池本來就淺，而且虱目魚算是輔助作物，遇寒流比較沒辦法；比較大的災區，會是沿海地區用淺坪魚塭放養魚苗的養殖戶。

蔡長材說，寒流來襲，養殖漁民最擔心的就是魚而受凍；還沒有收成的漁家 ，會在事前急著先找好加工廠，同時也會擔心養殖戶自身的健康與生命安全，因為必須要巡魚塭；是先會做好的防範措施，包括會加深池水，架設防風棚，以及供給足夠氧氣，避免魚兒因為缺氧亂竄。

也有養殖戶說，政府事前發文提醒、事後去發錢，不如先協助調度好加工廠，或者教導漁民如何去建置有效的防寒設施，或開發培育一些禦寒能力比較強的魚種，讓養殖魚塭夏天飼養一般的魚，寒冬時，可以飼養相對比較耐寒的魚，分散風險，減少損失。

嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，以虱目魚為例，這些虱目魚一開始凍傷時，可以立刻撈起加工，但現在已經發錢發習慣了，其實沒有道理。

他舉例，深水養殖可以加放地下水，地下水都20度以上，寒流來襲魚圍繞相對溫暖的水，既可以減少災害；另外，還可以做魚塭的越冬溝也有助防範；若是混養文蛤，也可以等待天氣好的時候才放養工作魚，其實有很多方式可以做，若沒有準備，就會增加災損風險。