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大學生搭台鐵返鄉返校最低7折！ 9日開搶第一波

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
大專生返鄉、返校優惠班次。圖／台鐵局提供
大專生返鄉、返校優惠班次。圖／台鐵局提供

為便利花東地區大專學生提前返鄉過節及節後返校上課，台鐵局宣布乘車日自1月18日起至1月22日止；及110年2月18日起至2月20日止，指定車次提供大專生票價七折優惠。分別於9日和21日開搶。

台鐵說，購買優惠車票請先於臺鐵局官網及台鐵e訂通APP訂票，訂票後請於付款期限前至各車站售票窗口付款、取票，亦可直接於售票窗口現場購票，其餘自動售票機、超商郵局代售、線上購票等通路均不適用。於售票窗口購（取）票時，出示經教育部認可之大專院校學生證，即可享有七折優惠，乘車時如遇查票亦請出示學生證。本方案需於乘車前購買車票方享有優惠，車上補票及到站補票均不適用。

台鐵說，乘車日1月18日至1月22日車票，於1月9日上午7時起發售優惠車票，公布此優惠方案前已購買1月18日起至1月22日止指定車次車票，可於乘車前至售票窗口乘車變更為優惠車票（列計乘車變更限一次）。乘車日2月18日起至2月20日車票，於1月21日起即依正常訂票期程逐日開放售票。

台鐵說，竭誠歡迎大專學生多加利用，相關開行車次請參閱台鐵局官網

台鐵 教育部 返校

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