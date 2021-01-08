羽絨衣怎麼穿才保暖？ 名醫揭關鍵原因：不要穿錯

台灣這幾天受到寒流影響，各地溫度驟降，民眾紛紛穿起厚重外套來禦寒，當中羽絨衣最常見，因為價格不貴又相當保暖，因此成為許多人抗寒的選擇之一，但是羽絨衣要怎麼穿才能真正保暖？日本自然療法名醫川島朗就教導正確穿法，原來和內搭衣物的厚薄度有關。

據《早安健康》報導，羽絨衣和羊毛被都是民眾在冬天最愛的禦寒物品，因為羽毛、羊毛這兩種材質都是靠體溫加熱，放在不透氣的布料中膨脹，形成一層隔絕冷空氣的薄膜，因此這類材質能越貼近皮膚，就更容易接觸到體表溫度，薄膜也就會越厚，保暖效果就更好。

川島朗表示，許多人穿羽絨衣有時候會覺得沒那麼保暖，這是因為他們又在裡面穿了很多件薄的或厚的衣服、T恤等衣物，這樣會羽絨衣的羽毛接觸不到體溫，也就無法隔絕冷空氣，因此川島朗建議，內搭衣物越薄，越能發揮保暖效果。

日本電視台對此也曾經做過實測，分別測試羽絨衣內搭薄襯衫和內搭厚毛衣兩者的體溫差別，發現內搭薄襯衫的人比內搭厚毛衣體溫高了0.5℃，因此下次再使用羽絨衣或羊毛被時，內著不要穿太厚，這樣才能真正保暖禦寒。