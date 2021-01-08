獨／局長下台前1周台鐵砸884萬出新書 內部不埋單

台鐵局長張政源即將在1月15日退休，不到一周前夕台鐵出版新書。根據本報調查，「一張通往改變的車票」專書一套四本，耗費884萬，金額遠遠超過周永暉任台鐵局長時期出版的書，連交通部長林佳龍出版的「交通彩繪家」決標金額也才33萬；另檢視實體書也發現明顯錯字。台鐵內部對於這時間點出書，並不埋單，就有員工認為砸大錢宣傳政績，不如顧好安全。

台鐵局長張政源說，出書的部份是交通部要求各單位把階段成果做一個整理出書，各單位都是照這方向去做，出書也籌備一段時間，把這段時間大家努力，包含安全改革努力，希望讓員工努力讓大家知道，也能夠詳實記錄下來，包含在美學努力、台鐵便當走出車站、團體協約簽訂等。

張政源說，這兩年做了很多改善，花了2億改善逾200個地方，如員工工作環境等，福利部份，也替員工爭取福利方案，結婚、生育、養育等喪葬補助等。

對此，台鐵局副局長馮輝昇說，出書是想讓大眾了解，普悠瑪事件發生兩年以來改革。集結32名主編協助，以第三者角度紀錄台鐵在美學、軌道、附業等改變，相關內容都有嚴格把關跟審查，改革也不會因為出書停止。

根據本報調查，周永暉時任台鐵局長期間，曾陸續出版七本書籍，包含台灣鐵道藝術之旅-花東山海經、鐵道生活文創、時光癮味 台鐵便當誌、北廠80-見證台灣鐵道工業的黃金時代、鑄票文創工場、台北記驛：台北車站125年來的歲月情、白鐵仔的榮光風華等，直到2016年9月就任觀光局長後才逐漸中斷。周永暉說，以文創書冊方式，較能完整呈現故事，也能帶動鐵道觀光的種子。

經查，山海經決標金額313萬、台鐵便當誌52萬、北廠118萬、鑄票逾40萬。知情人士說，當初就是單純把資料整理起來，每本書籍委託不同單位製作，「不像現在搞大行銷，主要就是記錄台鐵成長」。

至於林佳龍任內則出兩本書，一本是自掏腰包的「危機最前線」，另一本是交通彩繪家，講述他帶領交通部做人本交通和創新施政，該本決標金額33萬。

反觀這次台鐵局的新書，根據政府電子採購網去年8月17日決標公告上顯示，「2020台鐵專書出版委託專業服務」標案由遠見天下文化出版股份有限公司得標，決標金額884萬1000元。以四本為一套平均下來，每本也要220萬元。

天下雜誌昨舉行台鐵該套新書的發表會，根據官網資料顯示，該套專書一一解讀台鐵蛻變密碼A到D。解構鐵道美學顧名思義談台鐵美學（Aesthetics）；象龜學跳舞是種企業經營（Business）；台鐵風華百年一瞬代表歷史文化（Culture）；軌道經濟未來式則是講述多元價值（Diversity）。

對於新書出版，台鐵局員工普遍不埋單。就有員工認為，出版時機點很敏感，很像在宣傳「局長好棒棒」，不免讓人連想到假公濟私。凡事應該都要有先後順序，花大錢寫書有比改善機務狀況重要？最基本宿舍狀況都還未徹底改善，「要員工用什麼心情看這本書？」

另一名員工說，出書不是不行，國外多少也會這樣塑造形良好形象，想要行銷台鐵很好，只是現階段負面新聞太多，不如先把基礎打好、務實改革做好，不然再怎麼宣傳，日常出包仍會蓋過書裡政績，況且一個真正好的政策自然會被記得，何必如此宣揚，「千萬不要金玉其外，敗絮其中」。

機務處前處長宋鴻康則說，他自己是受訪者，該書不是為張政源歌功頌德，是替1萬5000名鐵路員工，記錄勵志故事。高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨也說，能夠理解大眾對於台鐵期待是準點、安全、舒適、友善，但有時候品牌建構、基層努力被大家所看見，應多給點掌聲。

不過本報實際翻閱書籍後發現，「象龜學跳舞」內頁左下頁碼標註書名竟將「龜」打成「歸」。鐵道情報總編輯古庭維說，出書是好的，能讓民眾知道這些年台鐵做了什麼事，也是機關掌握自己話語權很好的方式，不過還是要衡量比重跟分配。

他說，公部門提供合理的預算，對相關產業會有正面幫助，累積軟實力，只是當然就要受到公評。台鐵花錢寫書後，內容上質與量的走向要能確實達到預算規模該有水準表現，不然就很可惜。

馮輝昇說，出書是希望大眾可以了解過去兩年台鐵的努力。去年決定出書，歷經素材彙整、採訪還有撰寫，經審稿後出版都需要時間。之所以選現在這個時間點發行是因為先前有斷軌案、猴硐崩坍，才會有所延宕。