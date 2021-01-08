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影／陽明山真的下雪了！ 民眾開心堆雪人
陽明山凌晨真的下雪了！吸引數百民眾上山賞雪，有民眾將交通三角錐放在雪人頭上當帽子，吸引賞雪民眾爭相合影，有些賞完雪的民眾不忘在車頂堆滿雪人，分享看到雪的喜悅。
天氣風險公司說，這次北部的雪線大約是在800公尺，比預報的再低一些些，包括七星山、擎天崗等應該都有降雪。另外在中部以北，大範圍的高山區應該都有雪。水氣豐沛加上氣溫夠低，下雪預計可以維持到今天下午。如果要出門賞雪，務必要確認路況、做好全套禦寒準備。今天是寒流影響最冷的一天，目前北部平地只剩下6-8度，高雄以北預計也都會降到10度以下，一定要做好保暖。
中央氣象局說，今、明兩天寒流影響，各地天氣非常寒冷；今天基隆北海岸及大台北地區有雨，並有局部大雨發生 的機率，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨， 其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，清晨至上午中部地區亦有局部短暫雨。
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