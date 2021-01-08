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影／陽明山真的下雪了！ 寒流最冷一天 高雄以北都降到10度以下

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影／陽明山真的下雪了！ 民眾開心堆雪人

攝影中心 / 記者蘇健忠／台北即時報導
陽明山凌晨下雪，吸引數百民眾賞雪堆雪人，有民眾在車頂堆滿雪人，分享看到雪的喜悅。記者蘇健忠／攝影
陽明山凌晨下雪，吸引數百民眾賞雪堆雪人，有民眾在車頂堆滿雪人，分享看到雪的喜悅。記者蘇健忠／攝影

陽明山凌晨真的下雪了！吸引數百民眾上山賞雪，有民眾將交通三角錐放在雪人頭上當帽子，吸引賞雪民眾爭相合影，有些賞完雪的民眾不忘在車頂堆滿雪人，分享看到雪的喜悅。

天氣風險公司說，這次北部的雪線大約是在800公尺，比預報的再低一些些，包括七星山、擎天崗等應該都有降雪。另外在中部以北，大範圍的高山區應該都有雪。水氣豐沛加上氣溫夠低，下雪預計可以維持到今天下午。如果要出門賞雪，務必要確認路況、做好全套禦寒準備。今天是寒流影響最冷的一天，目前北部平地只剩下6-8度，高雄以北預計也都會降到10度以下，一定要做好保暖

中央氣象局說，今、明兩天寒流影響，各地天氣非常寒冷；今天基隆北海岸及大台北地區有雨，並有局部大雨發生 的機率，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨， 其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，清晨至上午中部地區亦有局部短暫雨。

陽明山凌晨下雪。記者蘇健忠／攝影
陽明山凌晨下雪。記者蘇健忠／攝影
陽明山凌晨下雪，二子坪停車場溫度計顯示0度。記者蘇健忠／攝影
陽明山凌晨下雪，二子坪停車場溫度計顯示0度。記者蘇健忠／攝影
陽明山凌晨下雪，有民眾將交通三角錐放在雪人頭上當帽子，吸引賞雪民眾爭相合影。記者蘇健忠／攝影
陽明山凌晨下雪，有民眾將交通三角錐放在雪人頭上當帽子，吸引賞雪民眾爭相合影。記者蘇健忠／攝影
陽明山凌晨下雪，有民眾用雪在車頭堆寵物的照型，十分吸睛。記者蘇健忠／攝影
陽明山凌晨下雪，有民眾用雪在車頭堆寵物的照型，十分吸睛。記者蘇健忠／攝影
有民眾將交通三角錐放在雪人頭上吸引賞雪民眾爭相合影。記者蘇健忠／攝影
有民眾將交通三角錐放在雪人頭上吸引賞雪民眾爭相合影。記者蘇健忠／攝影
有賞完雪的民眾在車頂堆滿雪人，分享看到雪的喜悅。記者蘇健忠／攝影
有賞完雪的民眾在車頂堆滿雪人，分享看到雪的喜悅。記者蘇健忠／攝影

寒流 保暖

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