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鄭明典發文「小烏來」飄雪了　業者：只是瀑布水氣

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
氣象局長鄭明典在臉書分享即時影像PO文「飄雪中」，但有業者到小烏來天空步道查看，認為只是瀑布水氣。圖／桃園市觀旅局即時影像畫面
氣象局長鄭明典在臉書分享即時影像PO文「飄雪中」，但有業者到小烏來天空步道查看，認為只是瀑布水氣。圖／桃園市觀旅局即時影像畫面

受今年入冬以來第2波寒流影響，今晚繼宜蘭太平山後，桃園市「小烏來天空步道也飄雪，氣象局長鄭明典在臉書PO文「這邊飄雪中」，但有當地業者表示，應只是瀑布的水氣。

氣象局長鄭明典今天晚上9點45分左右在臉書上分享桃園智慧旅遊雲「小烏來天空步道」的即時影像，有許多網友在討論是下「冰霰」還是「雪」，也有人認為是「毛毛細雨，不是下雪」，鄭明典貼文「這邊飄雪中」，等於權威認證小烏來正在下雪。

但有小烏來山莊業者專程前往天空步道查看，認為應該只是瀑布的水氣，況且目前小烏來也在飄雨中，業者說，看玻璃橋面就知道沒有下雪。

鄭明典稍晚也將臉書的PO文「這邊飄雪中」改為「這邊…」，將「飄雪中」刪除了，想觀看小烏來即時影像，可上網 https://travel.tycg.gov.tw/zh-tw/multimedia/live-camera/13 。

烏來 鄭明典 天空步道

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