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影／睽違3年！太平山莊今晚終於下雪了 遊客驚呼幸運

聯合報 / 記者戴永華/即時報導
睽違3年！太平山莊今晚降下首場瑞雪，遊客驚呼幸運，紛紛跑出來看雪景。圖/太平山莊提供
睽違3年！太平山莊今晚降下首場瑞雪，遊客驚呼幸運，紛紛跑出來看雪景。圖/太平山莊提供

寒流急凍，今晚除了太平山翠峰山屋下雪，太平山莊也在晚間9點飄雪了，而這場雪更是太平山莊睽違3年來的第一場瑞雪，遊客興奮到不睡覺，紛紛跑出來看雪景，欣喜驚呼「太幸運了」。

太平山國家森林遊樂區以太平山莊為主，近年來雖有寒流到訪，但都因為水氣不足，未能在太平山莊降雪。這次不但溫度夠，水氣足，晚間9點氣溫降到零度，終於下雪了。

遊客紛紛跑到戶外，開心踏在雪地上，還有人玩堆雪。一名男遊客說：「超興奮的」，等了3年終於等到第一場雪，「很珍貴」，這一次他們上山等了兩天，如願以償。

太平山莊經理黃信偉表示，目前雪況下得還不錯，如果水氣足夠而且溫度一直配合的上，明天清晨預期會有「銀白世界的漂亮風景」。

稍早，6點40分位於翠峰山屋晚開始飄雪，愈下愈大，期待追雪的遊客終於等到雪景，開心大喊「下雪了」、「終於被我們看到」，大地瞬間被鋪上一層白霜，像是銀色童話世界，美極了。

翠峰山屋前的昏黃燈光與雪花直直落，交織浪漫唯美，遊客開心跑出門大叫。黃先生看到今年第一場雪，他說，「特別興奮」，一旁親友也大喊「好開心喔」、「好多雪」、「終於看到了」。下了半小時後，已經累積0.5公分厚度。

接著晚上9點，位於太平山莊前也開始下雪，遊客大呼幸運，這場雪等得「很值得」。

睽違3年！太平山莊今晚降下首場瑞雪，遊客驚呼幸運，紛紛跑出來看雪景。圖/太平山莊提供
睽違3年！太平山莊今晚降下首場瑞雪，遊客驚呼幸運，紛紛跑出來看雪景。圖/太平山莊提供
睽違3年！太平山莊今晚降下首場瑞雪，遊客驚呼幸運，紛紛跑出來看雪景。圖/太平山莊提供
睽違3年！太平山莊今晚降下首場瑞雪，遊客驚呼幸運，紛紛跑出來看雪景。圖/太平山莊提供
太平山莊翠峰山屋持續下雪，愈積愈厚，昏黃燈光交織著白雪，彷彿美麗的童話世界。圖/太平山莊提供
太平山莊翠峰山屋持續下雪，愈積愈厚，昏黃燈光交織著白雪，彷彿美麗的童話世界。圖/太平山莊提供
睽違3年！太平山莊今晚降下首場瑞雪，遊客驚呼幸運。圖/太平山莊提供
睽違3年！太平山莊今晚降下首場瑞雪，遊客驚呼幸運。圖/太平山莊提供

太平山 寒流 森林遊樂區

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