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寒流發威！她問最強禦寒陣容是什麼？ 網曝這2件搭配就夠暖

聯合新聞網 / 綜合報導
寒流來襲，全台氣溫驟降，外出民眾禦寒衣著穿足戴滿。記者侯永全／攝影
寒流來襲，全台氣溫驟降，外出民眾禦寒衣著穿足戴滿。記者侯永全／攝影

今（7）日迎來入冬以來最強寒流，全台體感溫度普遍介於5到10度之間，最冷的則是竹苗沿海地區一帶，體感溫度最低可達-2度，而早晨時段最為冷颼颼，有網友就問到「在這樣冷的天氣裡，最強禦寒陣容是什麼？」

原po在ptt的「Gossiping」板上發文表示，今天早上因為天氣實在太冷，就睡得比較晚，下樓才發現連衣服都沒穿，由於要趕著載兒子去學校，只好隨手抓件羽絨外套穿上，外面再套件雨衣，結果意外發現保暖效果極佳，因此就好奇發問「有沒有最強禦寒陣容是什麼的八卦？」

貼文一出引起熱議，網友紛紛回應「就一個保暖，一個擋風」、「雨衣一定要」、「就一件羽絨加一件防風雨 ，真的很夠力」、「雨衣真的騎車必備，只要冬天無論有沒下雨，我都一律穿雨衣騎車」、「推推，雨衣真的超厲害」。

雖然多數網友覺得雨衣加外套就足夠暖活，但有網友覺得這樣還是不夠冷，表示「台灣氣候這麼極端，這樣不夠吧」、「少了一個刷毛內層」、「要兩件雨衣」。另外，也有不怕冷的網友表示「肥宅（我的）脂肪外衣根本不用穿衣服，穿羽絨衣小心太熱中暑」。

保暖 寒流

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