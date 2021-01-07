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肺癌篩檢普及化5天連署通過！專家：擔憂後續報告品質

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
民間團體提案「肺癌篩檢普及化，早期發現治癒率可達90%以上！」經短短5天，於昨日達成5000人連署。圖／擷取自公共政策網路參與平台網站
民間團體提案「肺癌篩檢普及化，早期發現治癒率可達90%以上！」經短短5天，於昨日達成5000人連署。圖／擷取自公共政策網路參與平台網站

民間團體在去年12月31日於公共政策網路參與平台完成提案「肺癌篩檢普及化，早期發現治癒率可達90%以上！」，後經短短5天即達成5000人的連署。

該連署建議有二，一為修改法規，不限制CT、MRI一定要設置於醫院內，讓CT、MRI設置普及化，成為省時、便利、快速的癌症篩檢診斷工具；二為啟動試辦，由幾家基層醫療機構 (健檢診所及大型診所) 設置自費之CT及MRI，視其執行成效，再予制度化規範。

對此，台大癌醫中心醫院副院長陳晉興表示，如果要自費排CT，不會沒地方做，大部分醫院自費篩檢速度都較公費快上許多。

陳晉興進一步表示，目前是稍微有規模的醫院才有CT，像肺癌篩檢報告相當複雜，會有放射科醫師及其他人員共同協助，但若是讓基層醫療機構設置自費之CT及MRI，診所很難請放射科醫師，會擔心後面報告的品質，所以「不是非常贊成設置普及化」；希望是大家共同來擬定標準，將後續報告規格格式化，鞏固醫療品質。

陳晉興說明，像國外有很便宜的500元即可做一張CT，會給你一個光碟片，但重要的是「後面的醫生」，民眾做篩檢特別重視的應該是後續醫生判斷的報告。

國健署長王英偉表示，品質安全第一，在哪做是其次。國健署癌症防治組組長林莉茹表示，CT管理辦法屬於醫事司的業務內容，修法相關事項他不清楚；篩檢部分，國健署目前致力於低劑量電腦斷層（LDCT）的補助辦法，但民眾需注意，在決定做篩檢前要先瞭解LDCT檢查衍生的風險。

林莉茹表示，美國大型試驗指出，對重度吸菸者進行篩檢有「高偽陽性」，每4人就有1人為陽性，但每100個陽性結果中只有約4人確診為肺癌；再者，確診的侵入性檢查有併發氣胸的風險。

王英偉日前於2018癌症登記報告記者會上表示，接受LDCT篩檢有助於找出早期肺癌，考慮優先讓有抽菸的中高齡者，一親等有肺癌家族史者，優先補助LDCT篩檢，最快明年年中上路。

肺癌 癌症 國健署

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