金酒玉璽酒翻倍漲？4千瓶供抽籤購買 大家等抽「彩蛋」

金門酒廠的玉璽酒漲價了！金門縣長楊鎮浯今天宣布，繼金酒振興經濟第二次摸彩後，為持續推動金門地區的疫後復興，還有加碼「彩蛋」，就是造成搶購的玉璽酒將保留4千盒給金門鄉親抽獎，只要抽中的民眾就可以購買，不需要熬夜排隊；但眼尖的民眾卻發現，玉璽酒竟從原先的9900元漲價為16800元，漲幅接近百分之60，也有人質疑根本沒回饋給百姓，而是變相漲價。

金門酒廠每逢歲末年初推出台灣限定版生肖玉璽酒，自2015年起至今已經發表羊、猴、雞、狗、豬、鼠年6款生肖玉璽酒，年年引發搶購熱潮；今年限量的「金牛犇騰玉璽酒」，則改變銷售方式，將從總數6千瓶中，保留4千瓶，在1月20日上午10：30舉辦公開抽籤儀式，透過電腦亂數隨機選取，公開抽出4千位幸運民眾。

楊鎮浯表示，玉璽酒去年造成搶購，他們預估今年還是會很受歡迎，為避免因排隊人潮擁擠、長時間且近距離接觸所可能衍生的群聚傳染風險，才想出用抽籤的方式；今年總數6千瓶中，有4千瓶用抽籤，佔了2/3，且只要符合春節家戶配售酒資格的鄉親，就可以參加抽獎。

但往年定價僅9900元的玉璽酒，今年竟調漲為16800元。對此，酒商李志鴻表示，他們不會排斥漲價，但認為既然是回饋鄉親，且酒質與去年相同，那價錢應該跟去年的9900元一樣，讓鄉親去購買，16800元根本是歷年來玉璽酒的酒商收購價，無形當中是壓縮了鄉親的福利。

「應該優惠給老百姓，而不是變相漲價」李志鴻強調，金酒賣16800元，酒商賺不到錢，利潤全被金酒賺走，「等於縣民買單，去造就金酒營業額」，真的很扯，他大膽預估，這隻酒的市場流動率可能會很緩慢。

另一酒商蔡宜芳則持不同的看法，她認為，不會滯銷，市場上還是會供不映求，大家搶著要，蔡宜芳說，這款酒，目前很多人在蒐集一整套，所以估計還是會造成搶購熱潮，她透露，近日就收到數百通打來問牛年玉璽酒的電話，足見搶手的程度。

對於漲價一事，金酒公司回應，這款酒主要是限量稀缺性，玉璽酒經過這幾年的推出已經有累積一定的品牌價值，目前所推出的商品每款市值至少超過2萬元，雞年更是高達10萬元以上，這次的調漲算在合理的範圍內。

金門酒廠振興經濟第二次摸彩活動於今天下午舉行，由金門縣長楊鎮浯主持，楊鎮浯從85176張摸彩券中，抽出最大獎，市價將近20萬的2000年罈裝10公升2罈，由1人獨得。「FUN大你的振興券摸彩活動」，第二階段的摸彩券比第一階段多出將近一倍數量，計有85176張摸彩券，最終抽出89名幸運者，得獎名單可至金門酒廠官方網站及FB粉絲團查詢。