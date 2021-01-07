三高患者寒冬保命三招 「不泡湯、不過飽、不喝酒」

寒流來襲，氣象局持續發布低溫特報，每年連續低溫都會增加發生心肌梗塞、急性腦中風的機率，醫師指出，三高患者特別容易在寒流來襲時，發生心肌梗塞、腦中風，三高患者除了要注意保暖以外，有三件事千萬不能碰，不泡湯、不過飽、不喝酒。

輔仁大學醫學院副院長暨輔大醫院急診醫學科主任王宗倫表示，氣溫驟降，血管內的平滑肌會隨之收縮，對於三高患者、年紀大的民眾而言，血管收縮很容易提高血壓，若遇到血管中有斑塊，導致血管阻塞，就會引發心肌梗塞、腦中風。

王宗倫表示，每年寒流來襲，許多民眾會選擇去泡湯，對於三高或有心血管疾病患者而言，溫差容易變化太大，血管因泡湯而放鬆，流到周邊血管，當泡湯起身時，會散熱更快，反而器官失溫，原本血管狹窄的民眾，就會出現缺血現象，臨床也常會有泡湯後昏倒，或是泡湯後遇冷中風的案例。

再來就是，寒流時，民眾也很喜歡吃火鍋，飽餐一頓後，全身熱呼呼的，其實也是血管放鬆的時刻，一旦離開火鍋店，又遇上冷空氣，血管一樣快速收縮，容易引起心肌梗塞與中風。

最後則是飲酒，天冷時常會有「喝酒暖身」的想法，王宗倫說，喝酒一樣會使血管放鬆，與上述二者引發中風的原因一致。

王宗倫表示，天冷一定要適當的穿衣保暖，家中若沒有暖氣等，也建議採取洋蔥式穿法，避免出入溫差過大，增加心臟血管的負擔。

他提醒，若因為天冷引發心肌梗塞，最典型症狀為「心臟出現壓迫感」，就像是平躺時胸口有五公斤重的重物壓在胸前，有人患者會形容「心臟好似被捏著的」，又或者有些會以嚴重心悸、冒冷汗作為表現。

但也有部分的患者是以不典型症狀作為表現，如肩膀痛、上腹部痛、牙齦疼痛導致，王宗倫提醒，若本身是三高患者，當天冷出現類似症狀時，要提高標準檢視，盡可能就醫求助。

若引發的是腦血管阻塞，即腦中風，初期症狀為口歪眼斜，講話不清大舌頭，四肢中有一肢體沒力氣，若是阻塞處在小腦，則會出現「喝醉酒」的暈眩感，呼籲民眾一定要提高警覺。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康