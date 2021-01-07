快訊

高雄小港瓦斯外洩 警消警戒尋洩漏點

影／太平山下雪了！大地鋪上白霜如童話世界 遊客尖叫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三高患者寒冬保命三招 「不泡湯、不過飽、不喝酒」

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導

寒流來襲，氣象局持續發布低溫特報，每年連續低溫都會增加發生心肌梗塞、急性腦中風的機率，醫師指出，三高患者特別容易在寒流來襲時，發生心肌梗塞、腦中風，三高患者除了要注意保暖以外，有三件事千萬不能碰，不泡湯、不過飽、不喝酒。

輔仁大學醫學院副院長暨輔大醫院急診醫學科主任王宗倫表示，氣溫驟降，血管內的平滑肌會隨之收縮，對於三高患者、年紀大的民眾而言，血管收縮很容易提高血壓，若遇到血管中有斑塊，導致血管阻塞，就會引發心肌梗塞、腦中風。

王宗倫表示，每年寒流來襲，許多民眾會選擇去泡湯，對於三高或有心血管疾病患者而言，溫差容易變化太大，血管因泡湯而放鬆，流到周邊血管，當泡湯起身時，會散熱更快，反而器官失溫，原本血管狹窄的民眾，就會出現缺血現象，臨床也常會有泡湯後昏倒，或是泡湯後遇冷中風的案例。

再來就是，寒流時，民眾也很喜歡吃火鍋，飽餐一頓後，全身熱呼呼的，其實也是血管放鬆的時刻，一旦離開火鍋店，又遇上冷空氣，血管一樣快速收縮，容易引起心肌梗塞與中風。

最後則是飲酒，天冷時常會有「喝酒暖身」的想法，王宗倫說，喝酒一樣會使血管放鬆，與上述二者引發中風的原因一致。

王宗倫表示，天冷一定要適當的穿衣保暖，家中若沒有暖氣等，也建議採取洋蔥式穿法，避免出入溫差過大，增加心臟血管的負擔。

他提醒，若因為天冷引發心肌梗塞，最典型症狀為「心臟出現壓迫感」，就像是平躺時胸口有五公斤重的重物壓在胸前，有人患者會形容「心臟好似被捏著的」，又或者有些會以嚴重心悸、冒冷汗作為表現。

但也有部分的患者是以不典型症狀作為表現，如肩膀痛、上腹部痛、牙齦疼痛導致，王宗倫提醒，若本身是三高患者，當天冷出現類似症狀時，要提高標準檢視，盡可能就醫求助。

若引發的是腦血管阻塞，即腦中風，初期症狀為口歪眼斜，講話不清大舌頭，四肢中有一肢體沒力氣，若是阻塞處在小腦，則會出現「喝醉酒」的暈眩感，呼籲民眾一定要提高警覺。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

腦中風 患者 心肌梗塞

延伸閱讀

降低寒流農損 梨保險9度以下達24小時啟動理賠

今晚K.O「霸王級」寒流！醫師、料理網紅教這樣做

寒流一解近期漁獲荒 澳底漁港喜獲15萬尾烏魚

寒流接二連三報到 概念股可望受惠

相關新聞

影／太平山下雪了！大地鋪上白霜如童話世界 遊客尖叫

太平山下雪了！位於翠峰山屋晚間開始飄雪，愈下愈大，期待追雪的遊客終於等到雪景，開心大喊「下雪了」，大地瞬間被鋪上一層白霜...

為什麼年輕人要買房、又該怎麼買？小資理財教主楊倩琳的策略解答

買房是許多人的夢想，但現在房價高高在上，讓不少人對買房這件事為之卻步，許多人甚至「想都不敢想」。

寒流持續發威！ 北台灣明10度以下 大屯山白天有望降雪

寒流持續發威，全台各地氣溫急降，中央氣象局表示，今晚到明天白天，寒流持續增強中，苗栗以北明天一整天氣溫都是在十度以下，其...

合歡山傍晚5點預警性封路 台8、台14甲線開始管制

今天起日寒流迅速南下，公路總局針對此波寒流影響，宣布今天下午5時起，台8線榮興至洛韶（99至151.8公里）與台14甲線...

今晚K.O「霸王級」寒流！醫師、料理網紅教這樣做

冷空氣襲台，好發心血管疾病，今晚又有新一波「霸王級」寒流到來，新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣建議，需特別注意「上半身」保...

氣象局低溫橙燈再納嘉義市 區域擴大至17縣市

氣象局今天下午更新低溫特報，擴大低溫橙燈區域，由原本16縣市改為17縣市，原屬黃色燈號的嘉義市提升為橙燈；黃色燈號為4縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。