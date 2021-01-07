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聖經故事立體化 元宵到宜蘭看花燈

台灣醒報 / 記者張庭維╱台北報導
展覽場的每個花燈都設有一句經文，貼心的記載故事出處，讓參觀的民眾可以藉此認識基督文化及聖經內容。(全福關懷協會提供)
展覽場的每個花燈都設有一句經文，貼心的記載故事出處，讓參觀的民眾可以藉此認識基督文化及聖經內容。(全福關懷協會提供)

「天使報佳音」、「東方三博士」、「耶穌誕生馬槽」…，每一盞花燈都有專屬的聖經故事。在去年宜蘭縣政府與各教會合辦的聖誕燈車遊行後，所有的花燈都移至聖經故事花燈館，延續它們的絢爛和光彩。而有別於其他的花燈展，在這透過花燈將聖經故事立體化，加深民眾對基督信仰的印象和認知。8日的揭幕典禮將有縣長林姿妙親自出席。

花燈搭配聖經故事

Bible Stories聖經故事花燈館是由社團法人宜蘭縣全福關懷協會籌備主辦，財團法人基督教中華信望愛基金會及宜蘭縣基督徒聯禱會協辦。與其他的花燈展的不同之處在於，每個花燈都配有一個專屬的聖經故事。例如：耶穌牧羊、耶穌誕生馬槽、約拿與大魚、耶穌升天等，都是經典的聖經故事，與會民眾不再只是走馬看花，可以深入歷史情境。

展覽場的每個花燈都設有一句經文，貼心的記載故事出處，讓參觀的民眾可以藉此認識基督文化及聖經內容。除了花燈陳列以外，現場也透過花燈將聖經故事立體化，加深一般民眾對基督信仰的印象和認知，希望能在過年期間，與全國民眾分享聖經故事。

重現馬偕佈道軌跡

現場除了花燈外，也加入馬偕牧師在宜蘭佈道的軌跡歷史，重現當年馬偕牧師來到宜蘭佈道的場景，縣長林姿妙為肯定為宗教多元文化，將在8日親自出席揭牌開展 。

Bible Stories聖經故事花燈館歡迎各地旅客到訪，體驗光彩炫目的年節氣氛，也有機會了解世界上最多語言與最暢銷的書─「聖經」，透過聖經故事呈現不同的文化風貌。花燈展出時間自 1/8日至3/1止，地點在宜蘭縣五結鄉中正路二段6-8號中興文創園區 4號倉庫。

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花燈 耶穌 林姿妙

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