寒流持續發威！ 北台灣明10度以下 大屯山白天有望降雪

寒流持續發威，全台各地氣溫急降，中央氣象局表示，今晚到明天白天，寒流持續增強中，苗栗以北明天一整天氣溫都是在十度以下，其中北市僅七至八度，桃竹苗也只有六至九度，其他地區也只有九到十一度，沿海空曠地區的氣溫更低，桃園沿海、基隆北海岸的體溫溫度都會是零度以下，直到周日(十日)才會略微回升。

而這波寒流因水氣充足，高山降雪機率高。天氣風險公司總監賈新興今也在臉書上分享，指宜蘭、桃園、新竹交界的山區，降雪機率最高；根據歐洲全球模式模擬，明天凌晨三時至九時間，累積降雪主要分佈在新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、台中和花蓮等七縣市。

氣象局表示，從今天晚間起至明天白天，北部一千公尺以上高山，例如七星山、大屯山、太平山、拉拉山等都有下雪的機會；中南部則是三千公尺以上高山，例如南湖大山、奇萊山等。

氣象局表示，由於寒流持續增強中，明、後兩天氣溫最冷，中部以北、東北部僅六到八度，其他地區為九到十一度，直到周日寒流減弱，氣溫才會稍微回升；不過十一日又有另一波強烈大陸冷氣團南下，氣溫會再度南下，但水氣不多，因此除了北部、東北部及中南部山區會有局部短暫雨外，其他地區都是多元天氣。

對於外界關心「體感溫度」，氣象局表示，所謂的體感溫度都是用公式計算出來的，預估桃園沿海地區、基隆北海岸明天至後天清晨氣溫都很低，體感溫度會到零度以下。