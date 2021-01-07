台大打通部立桃園醫院任督二脈 靠引進新一代資訊系統

衛福部立桃園醫院今與台大醫院簽署「醫療資訊系統合作備忘錄」。部桃自民國80年代後，院內資訊系統幾乎沒有更新過，綜觀國內各家醫院資訊系統，決定導入以穩定醫院運作，預計一年後完成置換。

台大醫院院長吳明賢表示，一家醫院的資訊系統就像是任督二脈，不僅牽涉醫院的運作也牽涉醫療品質，若沒有好的系統協助，行政管理都可能面臨問題，台灣的資通訊產業懂得電腦語言，但對於醫療上所需的語言或是架構，仍需要醫療人員協助，台大建立的系統是由台大資工直接建置，更符合醫院需求。

台大副校長張上淳表示，台大資訊系統初期發展時，並不是很友善，但後續依照需求愈改愈好，同仁時常要輪調到分院上班，有時離開總院到分院上班時，就會發現系統有所差異，隨著醫療推陳出新，如果沒有好的系統，行政、實務和管理就會出問題。

部立桃園醫院院長徐永年表示，他自己在部立醫院任職將近30年，資訊系統「真的沒改過幾次」，民國80幾年的系統到現在還在用，系統老舊又面對急起直追的AI科技，不改不行，比較各家系統業者，台大的系統最為強大，一台主機可以維持至少四家分院的資訊。

徐永年表示，引進台大醫院的系統後，沒辦法馬上更換系統，需要先訓練人員後才能做有效的切換，否則一邊測試一邊使用，以檢驗室為例，採檢的數值為20，結果因為測試期間變成200，會影響到患者生命，因此預計一年後才會全面到位。