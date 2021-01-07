快訊

高雄小港瓦斯外洩 警消警戒尋洩漏點

影／太平山下雪了！大地鋪上白霜如童話世界 遊客尖叫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台大打通部立桃園醫院任督二脈 靠引進新一代資訊系統

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
左起，衛福部主任秘書張雍敏、衛福部立桃園醫院院長徐永年、台大醫院院長吳明賢、台大副校長張上淳今簽署「醫療資訊系統合作備忘錄」。 記者陳雨鑫／攝影
左起，衛福部主任秘書張雍敏、衛福部立桃園醫院院長徐永年、台大醫院院長吳明賢、台大副校長張上淳今簽署「醫療資訊系統合作備忘錄」。 記者陳雨鑫／攝影

衛福部立桃園醫院今與台大醫院簽署「醫療資訊系統合作備忘錄」。部桃自民國80年代後，院內資訊系統幾乎沒有更新過，綜觀國內各家醫院資訊系統，決定導入以穩定醫院運作，預計一年後完成置換。

台大醫院院長吳明賢表示，一家醫院的資訊系統就像是任督二脈，不僅牽涉醫院的運作也牽涉醫療品質，若沒有好的系統協助，行政管理都可能面臨問題，台灣的資通訊產業懂得電腦語言，但對於醫療上所需的語言或是架構，仍需要醫療人員協助，台大建立的系統是由台大資工直接建置，更符合醫院需求。

台大副校長張上淳表示，台大資訊系統初期發展時，並不是很友善，但後續依照需求愈改愈好，同仁時常要輪調到分院上班，有時離開總院到分院上班時，就會發現系統有所差異，隨著醫療推陳出新，如果沒有好的系統，行政、實務和管理就會出問題。

部立桃園醫院院長徐永年表示，他自己在部立醫院任職將近30年，資訊系統「真的沒改過幾次」，民國80幾年的系統到現在還在用，系統老舊又面對急起直追的AI科技，不改不行，比較各家系統業者，台大的系統最為強大，一台主機可以維持至少四家分院的資訊。

徐永年表示，引進台大醫院的系統後，沒辦法馬上更換系統，需要先訓練人員後才能做有效的切換，否則一邊測試一邊使用，以檢驗室為例，採檢的數值為20，結果因為測試期間變成200，會影響到患者生命，因此預計一年後才會全面到位。

台大醫院

延伸閱讀

染疫浙江台商遭疑空調傳病毒 張上淳：各房不相通

浙江台商、德男染同病毒株 張上淳：就算互傳也未群聚

7旬英籍男性染變異病毒 張上淳：唯一使用呼吸器重症者

3分院整併 新竹台大分院今揭牌

相關新聞

影／太平山下雪了！大地鋪上白霜如童話世界 遊客尖叫

太平山下雪了！位於翠峰山屋晚間開始飄雪，愈下愈大，期待追雪的遊客終於等到雪景，開心大喊「下雪了」，大地瞬間被鋪上一層白霜...

為什麼年輕人要買房、又該怎麼買？小資理財教主楊倩琳的策略解答

買房是許多人的夢想，但現在房價高高在上，讓不少人對買房這件事為之卻步，許多人甚至「想都不敢想」。

寒流持續發威！ 北台灣明10度以下 大屯山白天有望降雪

寒流持續發威，全台各地氣溫急降，中央氣象局表示，今晚到明天白天，寒流持續增強中，苗栗以北明天一整天氣溫都是在十度以下，其...

合歡山傍晚5點預警性封路 台8、台14甲線開始管制

今天起日寒流迅速南下，公路總局針對此波寒流影響，宣布今天下午5時起，台8線榮興至洛韶（99至151.8公里）與台14甲線...

今晚K.O「霸王級」寒流！醫師、料理網紅教這樣做

冷空氣襲台，好發心血管疾病，今晚又有新一波「霸王級」寒流到來，新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣建議，需特別注意「上半身」保...

氣象局低溫橙燈再納嘉義市 區域擴大至17縣市

氣象局今天下午更新低溫特報，擴大低溫橙燈區域，由原本16縣市改為17縣市，原屬黃色燈號的嘉義市提升為橙燈；黃色燈號為4縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。