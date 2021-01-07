發揮醫務精實管理專長 張文信接任門諾總執行長

在花蓮設立超過70年的門諾醫院，在今天舉行新任總執行長就任典禮，由前馬偕醫院行政副院長，具醫務精實管理背景的張文信，擔任第三任的總執行長。張文信表示，這是責任的傳承與承擔，將傾聽第一線基層的心聲，以精實管理的精神由下而上，為機構的永續經營努力。

門諾會醫療財團法人資源開發管理中心前執行長趙福厚，於去年8月退休，由張文信接任機構總執行長，他曾任馬偕醫院行政副院長、彰化基督教醫院行政副院長，現任台灣醫務精實管理學會理事長、台灣醫療品質策進會醫院評鑑委員等職務。

張文信向院內醫療團隊致上誠摯的感謝，他說，門諾醫院有深厚的在地基礎，與鄉親建立密切的關係，未來將朝擴大參與、智能精進、人才培育三方面而努力，期盼在智能輔助下，醫療資訊化，不僅減化員工負荷，同時提升對病患的服務品質，以及營運管理效益。

張文信指出，要讓醫院變得更好，必須全員參與，由第一線基層同仁提出問題，高階同仁則給予協助、鼓勵，達到「共好」。因此，未來除了擴大員工參與度，他也將發揮精實管理的專業，從醫事、護理、行政管理等角度，讓門諾面對下一個階段的挑戰。