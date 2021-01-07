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環台路跑為公益 視障跑友奔花蓮家扶捐4萬助募暖心套餐

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
2020第四屆盲人環台為公益而跑活動，今天跑抵花蓮家扶中心。圖／花蓮家扶中心提供
2020第四屆盲人環台為公益而跑活動，今天跑抵花蓮家扶中心。圖／花蓮家扶中心提供

歲末年終，花蓮家扶募集1700份暖心套餐，要在農曆春節前分送縣內扶助家庭過好年，獲得視障跑友響應，2020第四屆盲人環台為公益而跑邁入第13站，今天跑到花蓮市，到家扶捐出4萬元，其中領跑的視障跑友吳奇哲是花蓮人，能為家鄉盡心力，感到特別開心。

由台北公益路跑扶輪社、台南市新營東區扶輪社主辦的第4屆盲人環台為公益而跑活動，上月26日從台北出發，視障馬拉松好手吳春成、古奇哲領跑，並有多名陪跑員，每天要跑超過40公里，跑友們不畏低溫，一路堅持跑下去。

一行人今天一早從花蓮壽豐鄉豐田出發北上繼續跑，花蓮家扶派出10名社工陪跑，一路跑進家扶中心，獲得家扶人員夾道歡迎，花蓮市民運社區發展協會、民運里及花蓮家扶溫媽媽服務隊，準備熱騰騰的薑茶、炒米粉、包子和運動飲料，為跑者暖心暖胃。

主辦單位社團法人台灣盲人環台為公益而跑協會理事長郭瑞和說，這次環台路跑為6個社福團體募集5000份年菜，該協會及台北公益路跑社、汐止攏來Run跑團、川源股份有限公司共捐款4萬元，響應花蓮家扶的暖心套餐。

65歲的視障馬拉松好手吳春松已經環島跑了5次，他說，自己只是負責跑而已，「若年菜募集還沒達標，我願意繼續跑下去」，讓在場人士很感動；另一名領跑的古奇哲來自花蓮富里鄉，他開心以路跑活動拋磚引玉，幫助更多人。

花蓮家扶中心主任施政延感謝盲人環台為公益而跑捐款認購年菜4萬元，還有花蓮家扶扶幼委員會主委蕭雄彰號召親友一同捐助，讓1700分的年菜目標即將達標。

2020第四屆盲人環台為公益而跑活動，今天跑抵花蓮家扶獻愛心，家扶人員夾道歡迎。圖／花蓮家扶中心提供
2020第四屆盲人環台為公益而跑活動，今天跑抵花蓮家扶獻愛心，家扶人員夾道歡迎。圖／花蓮家扶中心提供
2020第四屆盲人環台為公益而跑活動，今天跑抵花蓮北區。圖／花蓮家扶中心提供
2020第四屆盲人環台為公益而跑活動，今天跑抵花蓮北區。圖／花蓮家扶中心提供
視障跑友吳春成（左）及古奇哲領跑，在寒冬中環台為公益而跑。圖／花蓮家扶中心提供
視障跑友吳春成（左）及古奇哲領跑，在寒冬中環台為公益而跑。圖／花蓮家扶中心提供

路跑 年菜 視障

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