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防道路結冰 大禹嶺、明池等4道路今明兩天預警性封閉

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
受到寒流影響，公路總局表示，彙整轄管考量高山結冰、積雪及天候視線等因素，針對部分路段做道路管制。圖/公路總局提供
受到寒流影響，公路總局表示，彙整轄管考量高山結冰、積雪及天候視線等因素，針對部分路段做道路管制。圖/公路總局提供

受到寒流影響，公路總局表示，彙整轄管考量高山結冰、積雪及天候視線等因素，進行道路管制。

措施如下：

(一)台7線47K(下巴陵)~66K(明池)：今(7)日22時~明(8)日6時預警性封閉。

(二)台7甲線30K(南山)~74K(梨山)：今(7)日20時~明(8)日7時限掛雪鏈通行，再視現地情況實施預警性封路。

(三)台8線99K(榮興)~151K(洛韶)：今(7)日17時~明(8)日7時預警性封閉。

(四)台14甲線18K(翠峰)~41.5K(大禹嶺)：今(7)日17時~明(8)日7時預警性封閉。

公路總局表示，上開路段均已完成橫向單位聯繫及部署規劃作業，提醒用路人留意上述路線之管制訊息。

公總表示，為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項。另也將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鍊通行，或進而預警性封閉等作為。

低溫 寒流

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