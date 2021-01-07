聽新聞
test
0:00 / 0:00
合歡山傍晚5點預警性封路 台8、台14甲線開始管制
今天起日寒流迅速南下，公路總局針對此波寒流影響，宣布今天下午5時起，台8線榮興至洛韶（99至151.8公里）與台14甲線翠峰至大禹嶺（18至41.5公里）合歡山路段，同步實施預警性封閉道路管制作業，請用路人預為因應。
目前已有不少賞雪遊客提前上山，表示目前合歡山氣溫在零度以下，松雪樓的溫度顯示在零下0.3度，武嶺路段更是起霧下雨非常濕冷，雖然具備下雪條件，但能見度很差，建議民眾上山要小心開車。
公路總局指出，山區天候多變，狀況難以精確掌握，合歡山公路蜿蜒且局部路段狹隘會車不易，加上停車空間有限，目前上山路段5時起將進行預警式封閉，上山前務必先行查詢路況，並預做旅行備案。
公路總局表示，根據最新氣象局發布低溫特報顯示，今天下午5時起有機會下雪，高海拔1500公尺以上路段（結冰機率80%）溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率甚高且亦有降雪可能，籲請欲行駛台8線及台14甲線的民眾，出門前務必關注氣象預報及道路交通資訊。
公路總局呼籲遊客上山務必備妥個人保暖衣物與雪鍊等裝備，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，以免飽受塞車凍寒之苦，民眾查詢最新路況，亦可利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw），或撥打04-23715030及公路總局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言