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合歡山傍晚5點預警性封路 台8、台14甲線開始管制

聯合報 / 記者黑中亮黃仲裕／南投即時報導
合歡山目前已有不少賞雪遊客提前上山，武嶺路段更是起霧下雨非常溼冷，但能見度很差，建議民眾上山要小心開車。記者黃仲裕／攝影
合歡山目前已有不少賞雪遊客提前上山，武嶺路段更是起霧下雨非常溼冷，但能見度很差，建議民眾上山要小心開車。記者黃仲裕／攝影

今天起日寒流迅速南下，公路總局針對此波寒流影響，宣布今天下午5時起，台8線榮興至洛韶（99至151.8公里）與台14甲線翠峰至大禹嶺（18至41.5公里）合歡山路段，同步實施預警性封閉道路管制作業，請用路人預為因應。

目前已有不少賞雪遊客提前上山，表示目前合歡山氣溫在零度以下，松雪樓的溫度顯示在零下0.3度，武嶺路段更是起霧下雨非常濕冷，雖然具備下雪條件，但能見度很差，建議民眾上山要小心開車。

公路總局指出，山區天候多變，狀況難以精確掌握，合歡山公路蜿蜒且局部路段狹隘會車不易，加上停車空間有限，目前上山路段5時起將進行預警式封閉，上山前務必先行查詢路況，並預做旅行備案。

公路總局表示，根據最新氣象局發布低溫特報顯示，今天下午5時起有機會下雪，高海拔1500公尺以上路段（結冰機率80%）溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率甚高且亦有降雪可能，籲請欲行駛台8線及台14甲線的民眾，出門前務必關注氣象預報及道路交通資訊。

公路總局呼籲遊客上山務必備妥個人保暖衣物與雪鍊等裝備，相關道路行車資訊請隨時收聽廣播，以免飽受塞車凍寒之苦，民眾查詢最新路況，亦可利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw），或撥打04-23715030及公路總局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況。

合歡山目前已有不少賞雪遊客提前上山，武嶺路段更是起霧下雨非常溼冷，但能見度很差，建議民眾上山要小心開車。記者黃仲裕／攝影
合歡山目前已有不少賞雪遊客提前上山，武嶺路段更是起霧下雨非常溼冷，但能見度很差，建議民眾上山要小心開車。記者黃仲裕／攝影
合歡山武嶺路段目前起霧下雨非常溼冷，能見度很差，建議民眾上山要小心開車。記者黃仲裕／攝影
合歡山武嶺路段目前起霧下雨非常溼冷，能見度很差，建議民眾上山要小心開車。記者黃仲裕／攝影
合歡山目前已有不少賞雪遊客提前上山，武嶺路段更是起霧下雨非常溼冷，但能見度很差，建議民眾上山要小心開車。記者黃仲裕／攝影
合歡山目前已有不少賞雪遊客提前上山，武嶺路段更是起霧下雨非常溼冷，但能見度很差，建議民眾上山要小心開車。記者黃仲裕／攝影
合歡山目前在零度以下，松雪樓溫度顯示在零下0.3度，武嶺路段雖然具備下雪條件，但起霧下雨能見度很差。記者黃仲裕／攝影
合歡山目前在零度以下，松雪樓溫度顯示在零下0.3度，武嶺路段雖然具備下雪條件，但起霧下雨能見度很差。記者黃仲裕／攝影

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