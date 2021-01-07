合歡山傍晚5點預警性封路 台8、台14甲線開始管制

今天起日寒流迅速南下，公路總局針對此波寒流影響，宣布今天下午5時起，台8線榮興至洛韶（99至151.8公里）與台14甲線翠峰至大禹嶺（18至41.5公里）合歡山路段，同步實施預警性封閉道路管制作業，請用路人預為因應。

目前已有不少賞雪遊客提前上山，表示目前合歡山氣溫在零度以下，松雪樓的溫度顯示在零下0.3度，武嶺路段更是起霧下雨非常濕冷，雖然具備下雪條件，但能見度很差，建議民眾上山要小心開車。

公路總局指出，山區天候多變，狀況難以精確掌握，合歡山公路蜿蜒且局部路段狹隘會車不易，加上停車空間有限，目前上山路段5時起將進行預警式封閉，上山前務必先行查詢路況，並預做旅行備案。

公路總局表示，根據最新氣象局發布低溫特報顯示，今天下午5時起有機會下雪，高海拔1500公尺以上路段（結冰機率80%）溫度近冰點或冰點以下，路面結冰機率甚高且亦有降雪可能，籲請欲行駛台8線及台14甲線的民眾，出門前務必關注氣象預報及道路交通資訊。