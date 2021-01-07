超商電子發票不可回收 全台68%民眾回收知識錯誤

環境教育協會「RE-THINK」與外送平台foodpanda合作，調查全台3.7萬人回收習慣，發現68.3%民眾答錯日常生活中常見垃圾的回收分類，誤以為超商的電子發票證明聯、銀行號碼牌等熱感應紙可以回收，也不知道便當盒、廚餘應該回收。為提升社會回收觀念，RE-THINK今起推出線上「回收大百科」，收錄101個常見垃圾的組成材質及回收方法。

foodpanda公共事務經理郭昕宜表示，前年開始foodpanda介面預設「不主動索取免洗餐具」的選項，一度被消費者罵翻，但截至去年10月統計，一年就省下530萬公斤重的餐具，效益相當驚人，外送鏈當中有許多應該回收的東西但未被利用，未來將從源頭努力減量。

RE-THINK行銷公關總監王滋鮮表示，透過foodpanda平台回收3.7萬份問券調查顯示，超過九成民眾自認有回收習慣，25歲以下年輕人自覺最不環保，垃圾回收行為表現也最差，環保署108年曾發布一份垃圾破袋採樣分析資料，一包垃圾有四成是應回收的廚餘、紙張及塑膠，沒有被妥善處理。

王滋鮮表示，問卷找出台灣民眾四大回收迷思，68.3%民眾答錯日常生活中常見垃圾的回收分類，像是超商電子發票證明聯的熱感應紙其實不可回收，民眾卻以為可以回收到紙類；廚餘、便當盒應該回收，但民眾誤以為不用回收。另外，34.5%民眾觀念錯誤，以為把垃圾丟到回收車上就可以心安，但若要做到回收利用，還必須滿足「丟對、收集及處理成本合理」等條件，像是釘書針很小、收集成本過高，骯髒塑膠袋處理成本也太高，都不利回收。

王滋鮮說，18.1%民眾以為塑膠都可以回收，目前政府公告七類塑膠，其中3號PVC塑膠回收相對困難，7號PLA生質塑膠則因為台灣沒有堆肥設施，最終只能焚化處理；現在常見的生鮮透明雞蛋盒、咖啡透明外帶杯就屬於PLA，但84.6%民眾不了解後續回收作法。

RE-THINK創辦人黃之揚說，台灣人很會回收，但回收方法跟常識都不同，因此推出「回收大百科」希望整理出最可行的通則，百科收錄101項垃圾，包括最容易被收到一般垃圾當中的資源物品、常常被丟到資源回收當中的一般垃圾，以及超過萬人最頭痛、不曉得該怎麼丟的垃圾，包括瑜珈墊、耳機、充電線等。