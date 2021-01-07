不再丟錯！ 全台交通場站垃圾桶 6月前將「有圖有文」

台灣民眾回收意識近年顯著提升，但各地垃圾桶、資源回收桶標示不一，許多民眾不曉得該怎麼丟，環保署今天表示，六月前全台各大交通場站垃圾桶及回收桶將「有圖有文」，分別標示常見垃圾、資源回收物的圖案，讓民眾不再丟錯。

資源回收管理基金管理會執行秘書顏旭明表示，近年發現各地垃圾桶、資源回收桶僅以文字標示「一般垃圾」及「資源回收」，民眾可能不太清楚要怎麼丟，去年下半年已召集公部門、私部門各大交通場站討論，今年六月前全台各大交通場站垃圾桶將「有圖有文」，不但會標示文字，還會將常見垃圾的圖例印在垃圾桶跟資源回收桶上，讓民眾方便辨識。

顏旭明表示，垃圾桶做好圖文標示，今年第一步先推動交通場站，包括雙鐵、機場、國道休息站，連港口郵輪都會落實，未來將收集民眾及民間團體意見，研擬是否擴大場域。

顏旭明舉例，高鐵最多可回收垃圾就是便當盒，很多人以為是一般垃圾，但其實是可回收的資源物，未來高鐵資源回收桶就會標示便當圖例。目前高鐵只有一般垃圾桶及資源垃圾桶，先前原本希望可以拉出廚餘做分類，但高鐵場站可能不適合放太多垃圾桶，因此還是決定在回收後端再仔細處理，但國道休息站場地很大，所以垃圾桶分類就可以更細緻。

許多民眾回收知識不夠清楚，顏旭明說，常見的超商電子發票感熱紙常被認為可以丟到紙類回收，或是以為紙餐盒又油又髒不能回收，其實感熱紙現在當成一般垃圾處理，而紙餐盒有很好的技術可以回收，尤其跟食物接觸的紙質質量都很好，回收後可以製成紙類容器及用品再次利用。