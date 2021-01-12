哺乳期可以染髮、燙髮嗎？哺乳媽媽不擔心，啟賦生機3守護寶寶健康

哺乳媽媽可以染髮、燙髮嗎？成為媽媽後為了母乳品質與安全，哺乳媽媽能否像產前一樣想染髮就染髮、想燙髮就燙髮，或者擦擦指甲油，讓自己時尚又有信心呢？本文專訪黃舒容醫師，讓哺乳媽媽了解染髮、燙髮或擦指甲油等對母乳安全的影響。

醫師說明產後哺乳媽媽也能享受染髮、燙髮或擦指甲油的原則，讓媽咪保持自信美麗。另外，醫師也提醒，哺乳媽咪在寶寶一歲以後，若因奶量不足時，選擇啟賦生機3也能給寶寶最安全、高品質的營養。

哺乳媽媽希望確保母乳品質與安全，給寶寶最純淨的關鍵營養 圖／iStock 提供

哺乳媽媽是否適合染髮、燙髮的議題，為了母乳的安全性，許多人會持反對意見。然而，根據醫學研究，以及衛福部國健署的公告顯示「沒有任何證據顯示，哺乳媽媽使用染髮劑或燙髮劑，會對哺餵母乳有影響」日康診所的黃舒容醫師說明。

哺乳期染髮&燙髮沒問題，其實不影響母乳品質

關於哺乳期可染髮、燙髮，黃醫師說明「不論是染髮使用的染髮劑、或燙髮劑，就像直接塗擦在皮膚上的藥品，事實上人體吸收的量較少，對哺乳寶寶的間接影響可能性較低。只要哺乳媽媽注意染劑盡量不要接觸頭皮，避免頭皮有傷口時染髮，染髮劑被人體吸收的量是極少的。」簡單說，染髮與燙髮等，對母乳品質的影響是相當小的。

若對染髮或燙髮仍有一些疑慮，黃醫師建議媽媽們挑選天然染髮劑、好的染髮方式，並減少染劑接觸頭皮的機會，此外，染髮務必戴上手套，並且保持通風。染髮或燙髮時，寶寶盡量不要在同一個空間。

除了保持染髮、燙髮過程通風以避免吸入過多揮發物質外，黃醫師也提醒哺乳媽媽們，哺乳媽媽若遇上產後落髮的狀況，此時進行染髮或者燙髮恐加劇髮質的傷害，務必多加注意，避免傷錢又傷心。

同時，黃醫師也強調媽媽快樂的情緒，對小孩子有很大的正面影響力，因此，哺乳媽咪若能夠透過外觀髮型改變讓自己心情愉悅，更有助母乳的質與量。

哺乳期媽媽可以擦指甲油，但空氣要流通！

至於哺乳媽媽是否可以擦指甲油？黃醫師解釋「這跟哺乳媽咪染髮或者燙髮一樣，只要慎選優質品牌、注意美甲時空間的通風，避免讓小寶貝們吸到指甲油的揮發氣味即可。這些化學物質都不太會被人體吸收，血液中僅可驗到微量濃度，也幾乎不會進入乳汁。」

黃醫師也不忘提醒哺乳媽媽，過往問診經驗發現台灣的哺乳媽媽對於染燙髮和美甲的觀念較保守，總擔心其中化學成分會影響母乳品質，而間接使寶寶喝奶時吸收到不好的物質。事實上，只要做到醫師的上述提醒，這些行為對母乳品質的影響皆是微乎其微。

至於，媽媽們喜歡做指甲，無論選擇水晶指甲或者光療指甲，黃醫師提醒可慎選樣式，勿因指甲過長而刮傷了小寶貝嬌嫩的肌膚。

總結來說，哺乳期間染髮、燙髮與擦指甲油，只要慎選產品，注意空間的空氣流通，媽媽與寶寶都避免吸入過程中的揮發氣體，且不直接接觸染劑，基本上哺乳期間染髮、燙髮與擦指甲油的化學物質對於人體的吸收量少，幾乎不會再經過哺乳媽媽，把化學物質哺餵給寶寶。

黃舒容醫師提醒哺乳期媽媽染髮、燙髮、或擦指甲油時保持通風，不要讓寶寶呼吸到揮發物質。 圖／黃舒容醫師 提供

哺乳媽媽高品質母乳的四大關鍵因素

在醫師說明染髮、燙髮與指甲油皆不會影響母乳品質後，是否有其他注意事項能幫助哺乳媽媽維持高品質母乳呢？「維持良好心情絕對是媽媽們能持續母乳哺餵的關鍵因素，但養成一些好習慣也是至關重要的。」黃醫師列舉下列四點說明：

1.均衡飲食：均衡飲食能改變母乳自身的成分比例，進而改變母乳品質。

2.適量運動：運動可以讓人感到快樂外，也能循序漸進地回復產前身材。

3.攝取足夠水分：提供母乳主要成分以及增加媽媽自身的新陳代謝。

4.避免酒精或刺激性飲食：注意攝取量與時間間隔，飲酒後至少間隔兩小時後再進行哺乳。

簡單來說，當哺乳媽媽吃得好、喝得夠、常保運動及維持愉悅心情，母乳的質與量自然提升。「大多數的哺乳媽媽都知道母乳的重要，但回到職場後，那個當初認真哺乳、努力追母乳的媽媽，母乳量常難以避免地下降，不足以滿足寶寶成長發育所需的奶量，真的很可惜！」黃醫師以自身問診的經驗，點出哺乳媽媽現實的困難。

儘管哺乳期媽媽透過控制飲食、運動、攝取水分等，可以提升母乳的質量，有些媽咪還是會有母乳量下降的困擾，此時還有什麼方式可以滿足寶寶的營養需求呢？

母乳不足時，哪些營養可以維持寶寶關鍵成長？

黃醫師表示從許多母乳研究，可知母乳成分，並了解寶寶成長所需的關鍵營養。若媽媽們在寶寶一歲以後，遇到母乳量不足的情況，可以透過攝取配方奶提供寶寶營養，此時，哺乳媽媽在挑選配方奶，也可多注意各家配方奶成分是否滿足母乳所能提供的營養素。例如下列基本的母乳成分：

1.醣類：乳糖佔其中九成最為重要，其他包括果寡糖、FOS等。

2.脂肪：母乳中的脂肪是寶寶成長所需熱量的主要來源。

3.蛋白質：提供成長所需的胺基酸和免疫保護力。

4.其他：母乳中還包含了各類維生素，微量元素、生長因子與益生菌等。

哺乳媽媽若在寶寶一歲之後，因奶量不足所以要挑選配方奶粉時，醫師建議媽媽要特別注意，所挑選的配方奶粉成分確實可以提供上述寶寶成長所需的關鍵營養。黃醫師表示目前市面上成分較全面、接近母乳的啟賦生機系列，保留自然活性，能給寶寶歐盟認證的純淨呵護。

挑選一歲後的銜接母乳配方奶，黃醫師建議4點原則，能選擇到成分較接近母乳的配方奶。以醣類組成為例，啟賦生機3 90%以上為接近母乳成分的生機乳糖。 圖／啟賦 提供

啟賦生機3來自生機牧場的純淨乳源 愛爾蘭國家級認證

哺乳媽媽們在挑選配方奶粉時，看到「市面上的配方奶粉琳瑯滿目，建議多注意配方奶的成分、製程以及乳源產地，就能安心輕鬆選購。」黃醫師提出三大產品特說明：

1.核心成分——盡量選擇成分清楚的產品：啟賦生機3之醣類成分，其90％以上為乳糖，與母乳的乳糖比例相當，方便寶寶的吸收且不易嗜甜。啟賦生機3成分中亦含有FOS，能夠改變細菌叢生態，調整小寶貝體質，幫助維持消化道的機能。

2.製程——沒有高品質的製程，就不會有安全的配方奶粉：黃醫師建議家長選擇採高規生產的產品。啟賦生機3以高規格專屬工廠生產，絕不委外代工，製程遵循歐盟嚴格規範，並獲愛爾蘭國家級品質認證。

3.乳源產地——生機牧場及飼養的重要性：啟賦生機3的乳源來自生機牧場，其堅持不使用農藥，確保牧場純淨，牛隻也不打生長激素與賀爾蒙，嚴格控管乳牛數量，讓乳牛有足夠自由空間活動等，可知啟賦生機3的乳源當然安全純淨。

因此，黃醫師也補充「借助科學的力量，大家了解了母乳的成分，再到市面上尋覓，就會找到成分及比例很接近母乳的配方奶粉。」例如啟賦生機3，這對力不從心的哺乳媽媽們來說，是很不錯的選擇。

最後，黃醫師除了提供啟賦生機３給欲追求母乳核心成分、但母奶不足的媽媽選擇外，也提醒媽媽們，有快樂的媽媽，才會有快樂的寶寶。

啟賦生機3從飼育到製程皆遵循生機認證規範 圖／啟賦 提供

哺乳期可以染髮、燙髮！啟賦生機３幫媽媽給寶寶優質營養過往認為哺乳期間須避免的染髮、燙髮及塗指甲油，但只要注意黃醫師提醒的幾點，哺乳期染髮、燙髮並不會影響母乳的品質。相對的，反而能對哺乳媽媽產後的心理狀態有益，若能搭配均衡飲食、運動等好習慣，對母乳的質與量均有所幫助。

受限於上班壓力的哺乳媽媽們，心理壓力也別太大，不妨選擇啟賦生機3，其成分與母乳核心成分組成相近、嚴謹製程與生機牧場乳源，給寶寶的一樣是最純淨的母愛。讓哺乳媽媽可以在染髮、燙髮同時，啟賦生機3依然給寶貝最優質的營養乳源。