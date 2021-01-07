今晚K.O「霸王級」寒流！醫師、料理網紅教這樣做

冷空氣襲台，好發心血管疾病，今晚又有新一波「霸王級」寒流到來，新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣建議，需特別注意「上半身」保暖措施；除注意保暖，料理網紅Amy推薦時令料理「羊肉蘿蔔湯」，適合全家老小溫補身體。

根據中央氣象局氣象預報資料顯示，今天至週六（1月7至9日）冷空氣增強，強度接近寒流等級，台南以北及東北部地區低溫僅8至10度，加上水氣偏多，北台灣降雨情況明顯，體感溫度會較實際溫度更低。

Amy表示，三高患者不適合吃薑母鴨、藥膳等料理，推薦「羊肉蘿蔔湯」，很適合全家一起溫補身體；羊肉燥熱，蘿蔔偏寒，兩者中和彼此性質，配上「不剔皮的薑片」溫和不上火，很適合全家大小一起享用，抵禦寒流。

當氣溫度驟降或溫差過大時，易引發血管收縮，容易造成三高（糖尿病、高血壓、高血脂）病人血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會。鍾伯欣表示，前幾日跨年時天氣寒冷，明顯發現平常高血壓控制穩定者血壓有升高趨勢；心血管疾病發作機率提升，不管是急診、門診數量均有明顯提升。

鍾伯欣呼籲，民眾大多沒想到有這麼冷，所以忽略保暖重要；如今今晚又有新一波寒流到來，「保暖」是最重要的，尤其是上半身，若頭髮較少，建議一定要戴帽子保暖。

此外，男性跟女性最大不同在於女性荷爾蒙有保護心血管的作用，但是保護作用在進入更年期之後漸漸消失。鍾伯欣表示，女性55歲以上或是停經5年以上也需注意，因喪失往日保護身體的荷爾蒙，此時罹患心血管疾病的機率已與男性差不多。

王英偉提醒，若突然出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆（更年期女性還可能出現氣喘、背痛等非典型症狀），應儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾！

國健署慢性疾病防治組組長吳建遠提醒，家中若有65歲以上長輩，濕冷的天氣應盡量減少外出，若需外出應結伴而行、注意保暖，避免因天雨路滑跌倒，選擇穩固之防滑鞋底、低且四方形之鞋跟、有充分固定的鞋子，穿著合身的衣物，注意褲管不要過長，減少絆倒風險。

吳建遠表示，在寒流期間使用暖暖包、熱水袋做局部保暖時，要避免長時間使用於同一個部位，尤其糖尿病或有週邊血管疾病的病人，對溫度的感覺較遲鈍，使用時更應特別小心以免燙傷；另也要注意居家安全，若在室內有使用電暖器等相關設備時，需要注意通風及用電安全。