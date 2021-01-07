快訊

台南YMCA泳池18人送醫 疑天然瓦斯燃燒不完全造成中毒

當張忠謀鄰居要多少租金？北市實價租金最貴住宅排行榜出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

今晚K.O「霸王級」寒流！醫師、料理網紅教這樣做

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
冷空氣襲台，好發心血管疾病，今晚又有新一波「霸王級」寒流到來，新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣建議，需特別注意「上半身」保暖措施；另料理網紅Amy推薦時令料理「羊肉蘿蔔湯」，適合全家老小溫補身體。圖／本報資料照片
冷空氣襲台，好發心血管疾病，今晚又有新一波「霸王級」寒流到來，新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣建議，需特別注意「上半身」保暖措施；另料理網紅Amy推薦時令料理「羊肉蘿蔔湯」，適合全家老小溫補身體。圖／本報資料照片

冷空氣襲台，好發心血管疾病，今晚又有新一波「霸王級」寒流到來，新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣建議，需特別注意「上半身」保暖措施；除注意保暖，料理網紅Amy推薦時令料理「羊肉蘿蔔湯」，適合全家老小溫補身體。

根據中央氣象局氣象預報資料顯示，今天至週六（1月7至9日）冷空氣增強，強度接近寒流等級，台南以北及東北部地區低溫僅8至10度，加上水氣偏多，北台灣降雨情況明顯，體感溫度會較實際溫度更低。

Amy表示，三高患者不適合吃薑母鴨、藥膳等料理，推薦「羊肉蘿蔔湯」，很適合全家一起溫補身體；羊肉燥熱，蘿蔔偏寒，兩者中和彼此性質，配上「不剔皮的薑片」溫和不上火，很適合全家大小一起享用，抵禦寒流。

當氣溫度驟降或溫差過大時，易引發血管收縮，容易造成三高（糖尿病、高血壓、高血脂）病人血壓突然升高，進而增加心臟病及中風急性發作的機會。鍾伯欣表示，前幾日跨年時天氣寒冷，明顯發現平常高血壓控制穩定者血壓有升高趨勢；心血管疾病發作機率提升，不管是急診、門診數量均有明顯提升。

鍾伯欣呼籲，民眾大多沒想到有這麼冷，所以忽略保暖重要；如今今晚又有新一波寒流到來，「保暖」是最重要的，尤其是上半身，若頭髮較少，建議一定要戴帽子保暖。

此外，男性跟女性最大不同在於女性荷爾蒙有保護心血管的作用，但是保護作用在進入更年期之後漸漸消失。鍾伯欣表示，女性55歲以上或是停經5年以上也需注意，因喪失往日保護身體的荷爾蒙，此時罹患心血管疾病的機率已與男性差不多。

王英偉提醒，若突然出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等心臟病症狀，或是發生臉歪手垂大舌頭等中風徵兆（更年期女性還可能出現氣喘、背痛等非典型症狀），應儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾！

國健署慢性疾病防治組組長吳建遠提醒，家中若有65歲以上長輩，濕冷的天氣應盡量減少外出，若需外出應結伴而行、注意保暖，避免因天雨路滑跌倒，選擇穩固之防滑鞋底、低且四方形之鞋跟、有充分固定的鞋子，穿著合身的衣物，注意褲管不要過長，減少絆倒風險。

吳建遠表示，在寒流期間使用暖暖包、熱水袋做局部保暖時，要避免長時間使用於同一個部位，尤其糖尿病或有週邊血管疾病的病人，對溫度的感覺較遲鈍，使用時更應特別小心以免燙傷；另也要注意居家安全，若在室內有使用電暖器等相關設備時，需要注意通風及用電安全。

保暖 寒流 心血管疾病

延伸閱讀

寒流急凍 台7下巴陵至明池、南山至梨山今晚預警封路

強寒流來襲 中醫師：暖暖包貼這三處暖全身

因應寒流道路安全 台七線下巴陵至明池今晚起管制

寒流一解近期漁獲荒 澳底漁港喜獲15萬尾烏魚

相關新聞

為什麼年輕人要買房、又該怎麼買？小資理財教主楊倩琳的策略解答

買房是許多人的夢想，但現在房價高高在上，讓不少人對買房這件事為之卻步，許多人甚至「想都不敢想」。

合歡山傍晚5點預警性封路 台8、台14甲線開始管制

今天起日寒流迅速南下，公路總局針對此波寒流影響，宣布今天下午5時起，台8線榮興至洛韶（99至151.8公里）與台14甲線...

今晚K.O「霸王級」寒流！醫師、料理網紅教這樣做

冷空氣襲台，好發心血管疾病，今晚又有新一波「霸王級」寒流到來，新光醫院心臟內科主治醫師鍾伯欣建議，需特別注意「上半身」保...

氣象局低溫橙燈再納嘉義市 區域擴大至17縣市

氣象局今天下午更新低溫特報，擴大低溫橙燈區域，由原本16縣市改為17縣市，原屬黃色燈號的嘉義市提升為橙燈；黃色燈號為4縣...

強寒流來襲 中醫師：暖暖包貼這三處暖全身

「強寒流」南下，今天氣溫越晚越冷，不論或貼或握，許多人都必備暖暖包以度過這波寒流。但暖暖包可不是隨便貼，馬偕醫院中醫師瞿...

宜蘭太平山入夜下雪機會高 目前氣溫零度就等水氣足

太平山國家森林遊樂區在這波寒流中，會不會下雪？讓許多遊客相當期待。上午雖然有下雨，但溫度3到5度，不夠冷；下午3點半低溫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。