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整合基隆、新北大基隆觀光圈成立 橫向串聯區域國家隊

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
整合基隆、新北大基隆觀光圈成立，橫向串聯區域國家隊。記者游明煌／攝影
整合基隆、新北大基隆觀光圈成立，橫向串聯區域國家隊。記者游明煌／攝影

為推動基隆、新北市北海岸旅遊觀光，交通部觀光局北觀處、基隆市政府今天在海科館成立「大基隆觀光圈」，交通部觀光局副局長林信任、市長林右昌與業者、觀光協會等齊聚一堂，希望結合產官學各界的力量，以策略聯盟方式推動大基隆的區域觀光。林信任說，觀光圈是橫向的串聯，區域國家隊的概念，對未 大基隆的的觀光發展，將有很大的助益。

林右昌表示，大基隆觀光圈把基隆、東北角、北海岸周邊廊帶的觀光資源，還有相關業者整合起來，透過新的遊程設計，可以跨越空間的距離，甚至現在透過郵輪，可以跳島連結到澎湖、金門、馬祖，透過繞島的遊程，可以連接花蓮、台南跟高雄的觀光旅遊資源，這也都是跟過去完全不同的想像。

基隆市政府觀銷處長曾姿雯說，今天討論3主題，藉由辦理大型活動行銷基隆、發展目的地旅遊及交通的串聯，後續會成立一個交通的溝通平台，並進行區域觀光串聯工作。

林信任則指出，大基隆觀光圈是橫向的串聯，是區域國家隊的概念，有管理處積極的參與，結合當地的業者和觀光協會，串在一起後，資源盤點出來了，進行共同行銷、參與開發。觀光圈的特色一波一波來推動，對未來大基隆的發展將有很大的助益。

北觀處長張振乾表示，觀光圈工作的推動，北觀處負責基隆、新北市區塊，把觀光產業進行整合，觀光圈是一個溝通平台，讓產官學一起整合，把觀光帶起來。

立委蔡適應說，產官學相關單位整合起來就不是打個人戰，而是打群體戰，基隆是全國十大受觀迎城市之一，希望讓更多人來基隆觀光。

整合基隆、新北大基隆觀光圈成立，橫向串聯區域國家隊。記者游明煌／攝影
整合基隆、新北大基隆觀光圈成立，橫向串聯區域國家隊。記者游明煌／攝影

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