五月天演唱會帶動機捷運量成長 桃捷備戰疏運歌迷

五月天「好好好想見到你」Mayday Fly to 2021巡迴演唱會，日前在桃園開唱帶動機捷搭乘人次成長，8日到10日晚間將再回桃園開唱，桃捷公司今天表示，將以加密班次及延後收班疏運人潮。

桃園大眾捷運公司下午表示，天團五月天去年12月31日到今年1月2日在A19桃園體育園區站旁桃園國際棒球場搖滾開唱，讓機場捷運在演唱會期間的平均日運量達到6萬7626人次，相較於去年11月的日平均運量5萬1668人次，約成長31%。

桃捷公司說，為應付大批觀看演唱會人潮，桃捷公司也升級A19站防疫規格，包括在A18站及A19站增設紅外線熱像測溫儀於票閘門口，同時加開列車班次疏運人潮，避免車廂過度擁擠。

桃捷公司指出，為避免散場搭乘機捷的排隊人潮過於密集，A19站將採多段式人流控管，除在月台、票閘門、進站出入口進行人流管制，站外排隊人潮也會管制減少群聚風險；並在車站設置排隊社交安全距離地貼。

桃捷公司也建議粉絲們，善用「行動支付或信用卡支付」，減少排隊買票時間和接觸機會，在進入機場捷運車站，包含大廳及售票等非付費區域，也要記得全程佩戴口罩。

桃捷公司表示，五月天演唱會末班車時刻表，由A21環北站往台北末班車為晚間11時37分發車，抵達A19桃園體育園區站為11時45分；至於A19站南下往環北站的末班車，則是在9日凌晨0時16分，提醒粉絲們及早規劃行程，不要錯過末班車時間。