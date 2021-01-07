強寒流來襲 中醫師：暖暖包貼這三處暖全身

「強寒流」南下，今天氣溫越晚越冷，不論或貼或握，許多人都必備暖暖包以度過這波寒流。但暖暖包可不是隨便貼，馬偕醫院中醫師瞿瑞瑩推薦，可貼在氣海、關元、命門三個穴位，一處暖便全身暖；且須注意一定要隔著衣服，避免燙傷皮膚。

瞿瑞瑩表示，由於任、督二脈是人體精氣的必經之地，如果做好二脈上穴位的保暖，溫暖之氣就容易通達到五臟六腑。

其中，在任脈上的氣海穴，有「氣海一穴暖全身」的說法。氣海穴在肚臍下約兩指寬的位子，依其名稱有「氣之海洋」的意思，因此溫暖這個穴位有溫陽益氣、扶正固本、培元補虛的功效。瞿瑞瑩表示，若是有婦科痛經、腸胃不適或是手腳冰冷的問題，都很適合將暖暖包貼敷於這個位子。

任脈上另一個穴位「關元」，則在肚臍下約四指寬的地方，是收斂、閉藏元神之處。瞿瑞瑩說，從中醫觀點來看，如果腎氣虛、下焦虛冷可以在這個穴位上熱敷，以解決虛寒、陽氣不足的問題。

另外，督脈則在人體背後，上面的「命門」穴在肚臍正後方。這個穴位可以理血清熱，若將暖暖包貼在這個位子，則可放鬆腰脊肌肉，改善冬天怕冷、腰酸背痛以及頻尿的問題。

但瞿瑞瑩也提醒，貼式暖暖包一定要隔著衣服貼敷，避免皮膚燙傷。尤其老人家、小孩的皮膚較為脆弱，以及糖尿病患者的末梢神經較不敏感，使用上要更加注意。

瞿瑞瑩表示，這幾天的寒流屬於濕冷性質，診間看到許多因頭痛前來就診的患者。她說，溼寒侵入體內，可以回到家喝碗薑湯、蓋上被子，讓身體出些汗就會舒服許多；出門時也要記得戴帽子、圍圍巾，做好頭頸部保暖。