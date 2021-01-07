他看牙診療一半臉上被滴「濕黏液體」 真相曝光氣炸了！

許多人都很怕看牙醫，就怕補蛀牙那種又酸又痛的感覺，但若遇到牙醫師生病，可能就比補蛀牙更可怕了！日前有網友分享去看牙時，牙醫師疑似感冒，結果在治療的時候，掉下濕濕黏黏的液體在他身上，讓他氣到直呼「再也不來這家了！」

原PO在「Dcard」上發文分享慘痛看牙經驗，表示5日下班去看牙醫時，牙醫師好像感冒，在治療期間就時不時的會轉頭打噴嚏，本來也不以為意，畢竟牙醫師全程都有戴口罩，但就在治療期間，悲劇意外發生了！原PO躺在診療床上，突然一瞬間覺得臉上濕濕涼涼的，但因為還在看牙，手也不能亂動去觸碰看看那濕濕涼涼的液體是什麼，結果過幾分鐘後，親眼見到牙醫師的鼻涕從口罩中溢出來，就這麼的滴在他臉上了，讓原PO當下氣到直接跟牙醫師終止治療，並直呼「下次再也不來這一家了」。

貼文一出引起熱議，網友紛紛笑回「對不起我很不道德的笑出來，你要不要去買樂透啊，感覺這運氣比被鳥屎砸到還難，牙醫到底多敬業，一把鼻涕還在看診」、「牙醫知道他的口罩裡面在下雨嗎」、「假如是正妹牙醫，你還會生氣嗎？哈哈哈」、「回去直接把臉洗爆」。

雖然牙醫師把鼻涕滴在原PO身上，讓他非常生氣，但有網友就幫忙緩頰，表示「身為過敏性鼻炎患者，很同情醫生，當你在這天氣戴著一層口罩騎車時，鼻涕會一直沾到口罩上，這還不是最慘的，最慘的是它會緩緩流下來，為了不讓鼻涕從口罩流出來影響到行車安全，我基本上會選擇把它舔掉，至於塞衛生紙的方法，有時候根本沒用，因為鼻涕會滿到從旁邊留下來」。