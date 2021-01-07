全台土石流潛勢溪流1726條 水保局今公開助防災

為完善110年土石流防災整備工作，農委會今天公開更新全台土石流潛勢溪流1726條，並調整土石流警戒基準值等土石流災害潛勢資料，提供各級政府作為110年土石流防災應變參據，相關資料已公開於土石流防災資訊網（https://246.swcb.gov.tw/），方便各級政府與民眾即時查詢。

農委會水土保持局自89年7月災害防救法公布實施後，為減少災害發生或防止災害擴大，每年持續辦理調查評估並適時公開土石流潛勢溪流最新資訊，針對自然條件及保全對象等因素，分析研判可能發生土石流災害之野溪，適時檢討全台土石流警戒基準值常態性更新。

水保局109年期間進行全台土石流潛勢溪流新增調整、土石流警戒值檢討更新後，依據「土石流災害潛勢公開辦法」規定，於109年12月2日邀集相關機關及專家學者審查確認後，調整修正土石流潛勢溪流相關圖資及土石流警戒基準值等資料。

水保局表示，由於每年颱風豪雨都可能造成不同地點發生土石流災害，為避免造成二次災害，每年均會請地方政府提報建議新增或須檢討土石流潛勢溪流地點，經調查、審查後定期公開，作為防災應變參據；同時請各級政府防救災單位5月汛期前依據公開資料新增及校核更新保全住戶清冊，掌握轄內土石流潛勢溪流影響範圍內所有保全對象，以完備土石流防災整備能力。