免鋸開胸骨！微創手術助阿嬤擺脫急診人生開心迎春

85歲陳姓阿嬤為三高（糖尿病、高血壓、高血脂）、心房顫動患者，去年上半年因主動脈瓣膜狹窄，出現肺水腫反復掛急診住院，後經台中榮總心臟內科醫師鄭諭聰評估，接受微創手術植入主動脈瓣膜，改善心臟衰竭，徹底解決心頭大患，不再喘到不行、往返醫院急診室。目前陳姓女患者恢復良好，開心迎新春。

鄭諭聰說，患者平時有規則服藥治療，4年前在外院診斷為主動脈瓣膜狹窄，進而轉診至台中榮總治療。近四年來，反覆喘、悶，偶發心房顫動合併心室搏動過速，合併胸悶、冒冷汗，呼吸困難送急診，X光片顯示急性肺水腫。尤其去年上半年，情況惡化，因反復因肺水腫頻繁進出急診。

鄭諭聰說明，心臟有4個瓣膜，主動脈瓣膜位於左心室與主動脈之間，為左心室通往主動脈的閘門，「主動脈瓣膜狹窄」，指的是主動脈瓣膜構造異常，導致部分血液無法正常流通，長期會造成心臟衰竭、猝死；根據統計，如果患者從發生症狀後都未治療，約只有5年存活期。

他指出，國內逾半的主動脈瓣膜狹窄為年長導致瓣膜鈣化，傳統手術必須鋸開胸骨，且手術時間長，復原時間長，老人風險高，不適合，這也讓很多老人因此反覆承受著悶、喘、疲累等心臟衰竭的不適症狀，往返醫院中度餘生；經導管微創主動脈瓣植入術相對開胸手術安全，併發率及死亡相對低，術前需要醫師評估。

鄭諭聰指出，陳姓病患合併心房顫動是臨床最常見的心律不整，心房顫動會使心房無力收縮，加上主動脈瓣膜狹窄，增加左心房產生血栓的機率增加，更有發生腦中風與全身性血管栓塞的風險。