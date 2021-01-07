越晚越冷 醫師提醒長輩「穿暖、補水、起慢」抗低溫

寒流來襲、越晚越冷。馬偕紀念醫院老年醫學科醫師張智博提醒年長長輩「穿暖、補水、起慢」三大原則對抗低溫，降低冷天帶來的健康危害。

張智博表示，年紀大的長輩在氣溫變化中，很容易有血管收縮及血液黏稠度增加的情況，因此，寒流來襲更需注意保暖，尤其是患有心血管疾病高風險群，例如糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病，或曾發生中風、心絞痛的長者，更需要做好足夠的保暖措施，避免誘發血壓上升、中風、心肌梗塞、猝死的發生。

而氣溫變低時，因為出汗減少，很容易忘記補充水分，導致血液變得黏稠，不只影響血液循環和新陳代謝，也容易使得皮膚缺水乾燥，張智博表示，為了扺抗低溫，身體必須產熱增溫，消耗的熱量增加，也會增加基礎代謝率，請多提醒長輩適時補充熱食和溫開水。

最後，老人常半夜上廁所，張智博提醒不管是半夜起床或是早晨起床，都要記得緩身下床，勿過於急促，最好可先在被窩裡活動各處身體關節，舒展筋骨，靜待3到5分鐘後再緩慢下床，適應溫差也能預防跌倒。