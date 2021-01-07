快訊

恭喜！小甜甜證實懷孕 同時升格人妻人母

示威者暴動硬闖國會 川普煽動要負最大責任

聽新聞
test
0:00 / 0:00

越晚越冷 醫師提醒長輩「穿暖、補水、起慢」抗低溫

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
寒流來襲、越晚越冷。馬偕醫院老年醫學科醫師張智博提醒年長長輩必「穿暖、補水、起慢」抗低溫，降低冷天帶來的健康危害。。圖／馬偕紀念醫院老年醫學科提供。
寒流來襲、越晚越冷。馬偕醫院老年醫學科醫師張智博提醒年長長輩必「穿暖、補水、起慢」抗低溫，降低冷天帶來的健康危害。。圖／馬偕紀念醫院老年醫學科提供。

寒流來襲、越晚越冷。馬偕紀念醫院老年醫學科醫師張智博提醒年長長輩「穿暖、補水、起慢」三大原則對抗低溫，降低冷天帶來的健康危害。

張智博表示，年紀大的長輩在氣溫變化中，很容易有血管收縮及血液黏稠度增加的情況，因此，寒流來襲更需注意保暖，尤其是患有心血管疾病高風險群，例如糖尿病、高血壓、高血脂、腎臟病，或曾發生中風、心絞痛的長者，更需要做好足夠的保暖措施，避免誘發血壓上升、中風、心肌梗塞、猝死的發生。

而氣溫變低時，因為出汗減少，很容易忘記補充水分，導致血液變得黏稠，不只影響血液循環和新陳代謝，也容易使得皮膚缺水乾燥，張智博表示，為了扺抗低溫，身體必須產熱增溫，消耗的熱量增加，也會增加基礎代謝率，請多提醒長輩適時補充熱食和溫開水。

最後，老人常半夜上廁所，張智博提醒不管是半夜起床或是早晨起床，都要記得緩身下床，勿過於急促，最好可先在被窩裡活動各處身體關節，舒展筋骨，靜待3到5分鐘後再緩慢下床，適應溫差也能預防跌倒。

保暖 中風 低溫

延伸閱讀

寒流接二連三報到 概念股可望受惠

寒流來襲 中市議員吳顯森結合在地企業送暖給弱勢

寒流來吃鍋！老饕曝：吃火鍋別點「3樣食材」老闆會在旁偷笑

寒流北北基8縣市下探6度 基隆街友3棉被加雨傘陣擋風

相關新聞

為什麼年輕人要買房、又該怎麼買？小資理財教主楊倩琳的策略解答

買房是許多人的夢想，但現在房價高高在上，讓不少人對買房這件事為之卻步，許多人甚至「想都不敢想」。

越晚越冷 醫師提醒長輩「穿暖、補水、起慢」抗低溫

寒流來襲、越晚越冷。馬偕紀念醫院老年醫學科醫師張智博提醒年長長輩「穿暖、補水、起慢」三大原則對抗低溫，降低冷天帶來的健康...

吃早餐要注意 這種食物最容易出問題

一日之計在於晨，早餐是開啟一天的活力來源。但根據衛福部食藥署進行的早餐專案稽查，結果發現民眾最吃的生菜沙拉出現大腸桿菌群...

免鋸開胸骨！微創手術助阿嬤擺脫急診人生開心迎春

85歲陳姓阿嬤為三高（糖尿病、高血壓、高血脂）、心房顫動患者，去年上半年因主動脈瓣膜狹窄，出現肺水腫反復掛急診住院，後經...

【鄉野奇譚】無患子老董復刻的「世難求」古錢 背後有開閔血淚歷史

中國大陸一枚五代十國流通的古錢「永隆通寶」，號稱「世難求」，價值約人民幣一百萬起跳，遠在台南的知名企業古寶無患子董事長王高榮，最近特地複製2千多枚這款古錢，準備送給宗親。王高榮獨家告訴本報記者，這背後的用意竟來自很深的歷史長流。

誰惹阿嬤「一肚子氣」？醫：還好早發現才免於致命風險

70歲蔡姓阿嬤罹糖尿病長期洗腎，日前發燒、喘送急診，抽血發現發炎指數極高、尿液很濁，確診為產氣性膀胱炎，如同「生了一肚子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。